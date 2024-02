Trộm hai vé số độc đắc 3 triệu USD của khách bỏ quên

MỹCarly Nunes vừa bị phạt 2 năm quản chế vì thấy khách hàng mua vé số quên mang đi nhưng không trả lại, khi biết vé trúng giải độc đắc 3 triệu USD đã lén lĩnh thưởng.

Hình phạt được Tòa thượng thẩm Brockton, Massachusetts tuyên hôm 9/2 với Carly Nunes, 23 tuổi về tội Âm mưu trộm cắp.

Theo truy tố, ngày 17/1/2023, nạn nhân, ông Paul Little đã vào cửa hàng tiện lợi Savas Alcoholors tại Bedford Street ở Lakeville mua một túi khoai tây chiên và hai tờ vé số chọn nhanh Mega Millions, tổng 12 USD. Carly nhập đơn hàng vào máy xổ số và in hai tờ vé số song ông Paul đã rời đi mà quên cầm vé số. Hai chiếc vé số đã in, vẫn còn trong khay máy in.

Khoảng 45 phút sau, một khách hàng khác bước vào mua năm vé số. Carly lấy 5 chiếc vé này cùng với 2 vé của ông Paul bỏ quên và đưa cho khách hàng đó. Người này đã trả lại cho cô hai vé thừa của ông Paul bỏ quên.

Theo camera trong cửa hàng được cảnh sát trích xuất sau đó, Carly đã cầm lại hai tấm vé số và nói rằng chúng chắc hẳn thuộc về người khách trước, nghĩa là ông Paul.

Camera cửa hàng ghi lại cảnh ông Paul mua vé số khi bị cáo Carly đang trong ca bán hàng. Ảnh: CNN

Cô bị công tố viên cáo buộc không cố gắng tìm Paul hay nói với các nhân viên khác hoặc báo cáo quản lý cửa hàng về những chiếc vé bị bỏ quên mà thay vào đó mang chúng về nhà.

Đêm hôm đó, hai vé số của ông Paul, lần lượt có dãy số 2, 12, 18, 24 và 39 đã được công bố là vé chiến thắng giải thưởng độc đắc trị giá 3 triệu USD.

Hai ngày sau, 19/1, đồng nghiệp của Carly, Joseph Reddem, 32 tuổi đã cùng cô đến Trụ sở xổ số Bang Massachusetts ở Dorchester để đổi giải, theo cáo trạng.

Trong khi xác nhận các con số trên tấm vé, các nhân viên khá nghi ngờ về tình trạng rách và dường như bị đốt cháy. Họ cũng tình cờ nghe được hai người đang tranh cãi ở hành lang về việc chia số tiền thưởng, một hành động tương tác đã được ghi lại trên video giám sát xổ số, văn phòng công tố cho hay.

Các quan chức xổ số do đó liên lạc với Cảnh sát bang Massachusetts. Cảnh sát thông báo Carly rằng sẽ nhận được giải thưởng sau khi cuộc điều tra hoàn tất.

Video giám sát từ cửa hàng tiện lợi sau đó xác nhận ông Paul mới là người đã mua vé trúng thưởng, không phải Carly như lời cô ta khai ban đầu. Sau đó bị cáo đổi lời khai rằng đã vô tình nhặt được.

Các nhà điều tra đã dán tờ rơi có ảnh chụp màn hình của người đàn ông từ video giám sát, rà soát khu vực Lakeville và thẩm vấn những khách hàng khác về danh tính thực sự của người mua vé. Ông Paul, chủ nhân đích thực của giải độc đắc đã liên hệ với cảnh sát vào ngày 13/2/2023.

Ông lĩnh thưởng thành công vào tháng 7/2023.

Ông Paul Little lĩnh thưởng hồi tháng 7/2023. Ảnh: People

Ông Paul cho biết bị trừ thuế và phí khoảng 29% giải thưởng, tức 870.000 USD. Ông sau đó vẫn thưởng cho cửa hàng bán vé cho mình, nơi Carly làm việc, 30.000 USD, bất chấp vụ trộm cắp.

Carly bị truy tố vào tháng 5/2023. Nam đồng nghiệp đi lĩnh thưởng cùng cô và đòi chia phần cũng dự kiến ra tòa vào tháng 5 tới.

Mark William Bracken, giám đốc điều hành Xổ số bang Massachusetts, phản ứng với kết quả này. "Tính toàn vẹn của các trò chơi của chúng tôi rất quan trọng đối với sứ mệnh hỗ trợ các thành phố và thị trấn của xổ số. Trường hợp này là một ví dụ về các bước chúng tôi sẽ thực hiện để đảm bảo rằng các chủ sở hữu vé thích hợp sẽ nhận được giải thưởng", ông nói.

Hải Thư (Theo CNN, NBC Boston)