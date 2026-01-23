Trộm gần 3 cây vàng trong túi xách của nhân viên bệnh viện

Đà NẵngCảnh sát xác định kẻ trộm đột nhập Khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ vào ban đêm, lấy nhiều vàng trong túi xách của nữ điều dưỡng.

Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, bắt Nguyễn Trọng Sang (25 tuổi, trú phường Thanh Khê) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Bị can Nguyễn Trọng Sang tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Phước

Theo điều tra, khoảng 8h ngày 21/1, nữ điều dưỡng 33 tuổi, Khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ, trình báo bị mất tài sản. Trước đó, tối 20/1, chị đến trực và để túi xách trong tủ đồ cá nhân của nhân viên, chìa khóa vẫn cắm trên tủ. Đến sáng hôm sau, nhiều tủ đồ có dấu hiệu bị mở, lục soát; kiểm tra túi xách, chị phát hiện toàn bộ tài sản đã bị lấy mất.

Số tài sản gồm hai lượng vàng miếng 9999, một nhẫn vàng hai chỉ, một nhẫn vàng năm chỉ (đều loại 9999) và một nhẫn cưới một chỉ, tổng giá trị hơn 410 triệu đồng.

Vụ trộm xảy ra trong bệnh viện, tài sản bị mất có giá trị lớn, gây bất an cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và người bệnh.

Đến ngày 22/1, cảnh sát xác định Nguyễn Trọng Sang là nghi can và triệu tập làm việc. Tại cơ quan điều tra, Sang khai từng có tiền án về trộm cắp, ra tù năm 2024, sống lang thang và tiếp tục đi trộm để tiêu xài.

23h30 ngày 20/1, Sang đến khu vực Cẩm Lệ, lang thang tìm nơi sơ hở để trộm. Khoảng 0h30 ngày 21/1, Sang đột nhập Khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ, mở các tủ đồ nhân viên, lục túi xách của chị Hoa.

Sáng cùng ngày, Sang mang số vàng đi bán tại các tiệm trang sức được 360 triệu đồng và chuyển tiền vào tài khoản của mẹ để sử dụng. Cảnh sát đã thu giữ một nhẫn vàng và 360 triệu đồng.

Ngọc Trường