Trộm đột nhập bảo tàng Pháp, lấy loạt đồ sứ trị giá 11 triệu USD

Nhóm trộm đột nhập vào bảo tàng ở Limoges, lấy đi ba món đồ sứ trị giá 11 triệu USD và được xếp hạng bảo vật quốc gia.

Những tên trộm đập vỡ cửa sổ, đột nhập vào Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouche ở trung tâm thành phố Limoges, miền trung nước Pháp, và kích hoạt hệ thống báo động vào rạng sáng nay. Nhóm trộm vào phòng trưng bày lịch sử và lấy đi "hai chiếc đĩa sứ đặc biệt quan trọng, có từ thế kỷ 14 và 15, cùng một chiếc bình sứ có từ thế kỷ 18, tất cả đều có nguồn gốc từ Trung Quốc".

"Cả ba món đồ đều được xếp vào hàng quốc bảo", bảo tàng cho hay.

Mặt tiền Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouche ở thành phố Limoges, miền trung nước Pháp, ngày 4/9. Ảnh: AFP

Công tố viên Emilie Abrantes cho biết nhân viên bảo vệ đã lập tức báo cảnh sát ngay khi có báo động, nhưng nhóm trộm đã tẩu thoát trước khi các sĩ quan đến nơi. Theo ước tính ban đầu của cảnh sát, ba đồ vật bị lấy cắp có tổng trị giá 11 triệu USD.

"Hệ thống an ninh đã hoạt động, nhưng có thể cần phải rà soát lại. Tất cả bảo tàng lớn trên thế giới đều từng bị đánh cắp hiện vật. Nhiều khả năng các nhà sưu tầm đứng sau vụ trộm cắp này", thị trưởng Emile Roger Lombertie cho hay.

Theo trang web của bảo tàng, nơi đây lưu giữ khoảng 18.000 tác phẩm.

Các bảo tàng Pháp từng ghi nhận hai vụ trộm lớn vào tháng 11/2024. Vụ đầu tiên xảy ra tại Bảo tàng Cognacq-Jay ở Paris, khi 4 người dùng rìu và gậy đập vỡ một khu trưng bày giữa ban ngày, trước sự chứng kiến của du khách, sau đó lấy cắp hộp đựng thuốc lá và các hiện vật quý giá khác.

Một ngày sau, số đồ trang sức trị giá hàng triệu USD đã bị nhóm cướp có vũ trang lấy khỏi bảo tàng Hieron, miền đông Pháp.

Huyền Lê (Theo AFP)