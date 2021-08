Hà TĩnhPhan Văn Hải cùng một đồng phạm dùng kiếm, súng bắn điện bắt trộm chó trong 30 giây, đem bán cho Phan Tất Thắng.

Ngày 14/8, Hải, 36 tuổi; Thắng, 51 tuổi, cùng trú xã Kim Song Trường, bị Công an huyện Can Lộc tạm giữ hình sự để điều tra tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, theo điều 174, 323 Bộ luật Hình sự.

Các con chó được cảnh sát thu tại nhà của Thắng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, ngày 11-12/8, Thắng cùng một đồng phạm mang kiếm tự chế, súng bắn điện, đèn pin, chở nhau bằng xe máy đi bắt trộm 7 con chó (tổng trọng lượng 80 kg) của 5 người dân trên địa bàn huyện Can Lộc và Thạch Hà.

Với mỗi con, hai đạo chích mất khoảng 30 giây để khống chế, đem bỏ bao tải và chuồng sắt, đưa về bán cho Thắng.

Kiếm tự chế cùng một số tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Từ trình báo của người dân, khoảng 2h30 ngày 12/8, hàng chục cán bộ Công an huyện Can Lộc đột kích vào nhà Thắng ở thôn Phúc Lộc, xã Kim Song Trường, bắt quả tang ông này và Hải mua bán 7 con chó vừa bắt trộm.

Cảnh sát đang truy tìm đồng phạm của Hải.

Đức Hùng