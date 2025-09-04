Trộm cá huyết long giá 60 triệu đồng

Đăk LăkDương Văn Bình, 32 tuổi, bị bắt với cáo buộc trộm con cá huyết long trị giá khoảng 60 triệu đồng, phi tang xác cá xuống sông.

Ngày 4/9, Bình (ngụ phường Phú Yên) bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam về hành vi Trộm cắp tài sản. Nghi phạm có tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Đánh bạc và Sử dụng trái phép chất ma túy.

Dương Văn Bình (phải) lúc bị bắt. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Trước đó Bình phát hiện cửa tiệm cá cảnh Cường Cận trên đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, khép hờ. Anh ta lẻn vào trong bắt trộm một con cá huyết long trị giá 60 triệu đồng, bỏ vào túi nylon mang về nhà cất giấu.

Tuy nhiên, cá sau đó bị chết do thiếu oxy và sốc. Lo sợ bị phát hiện, Bình đem xác cá đến chân cầu Đà Rằng ném xuống sông phi tang.

Trần Hóa