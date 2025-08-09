Trộm bất thành, kéo băng nhóm trả thù gia chủ

An GiangChau Mai, 25 tuổi, cùng đồng phạm trộm xô cá trong nhà dân về làm mồi nhậu nhưng bị chủ nhà đuổi đánh, bực tức rủ cả nhóm mang hung khí quay lại trả thù.

Ngày 9/8, Mai và 4 người 17-29 tuổi bị Công an tỉnh An Giang bắt về tội Cướp tài sản. Liên quan vụ án, Chau Đôm, 29 tuổi, bị bắt về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chau Mai (thứ hai từ trái sang) và đồng phạm. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, khuya 6/10/2024, Mai và 4 người đột nhập nhà bà Lài tại phường Vĩnh Tế, TP Châu Đốc (cũ) để trộm cắp. Thấy thùng cá trước nhà, nhóm thanh niên lấy mang về làm mồi nhậu nhưng bị chủ nhà phát hiện, đuổi đánh. Trong lúc bỏ chạy, một người đánh rơi điện thoại.

Bực tức, cả nhóm rủ thêm một số người khác mang theo hung khí quay lại nhà bà Lài đập phá. Gia đình bà này phải chạy vào nhà sau chốt cửa cố thủ. Trước khi rời đi, nhóm Mai lấy điện thoại di động của chủ nhà, một con gà mang về làm mồi nhậu. Tiền bán điện thoại cả nhóm chia nhau tiêu xài.

Từ những bằng chứng thu thập, công an lần lượt mời các thanh niên đến trụ sở làm việc. Họ thừa nhận hành vi và khai ra người tiêu thụ điện thoại cướp được.

Ngọc Tài - Tiến Tầm