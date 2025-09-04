Trộm bất thành, dí dao khống chế con gái chủ nhà

Đồng ThápBị phát hiện hành vi ăn trộm, Thái Văn Bình An, 26 tuổi, quay sang dí dao vào cổ con gái chủ nhà bắt đưa tiền nhưng ý đồ bất thành.

Ngày 4/9, An bị Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Cướp tài sản. Nghi can từng có 3 tiền án về tội trộm, cướp tài sản.

Thái Văn Bình An tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phước Thanh

Theo điều tra, vừa ra tù được năm ngày, tối 31/8, An đột nhập nhà hàng xóm và bị hai con gái của gia chủ (20 và 25 tuổi) phát hiện. Không tháo chạy, anh ta dùng dao uy hiếp cả hai, yêu cầu đưa tiền.

Gã trộm gây thương tích ở chân của hai cô gái khi không được đáp ứng yêu cầu. Lúc này, chủ nhà là ông Mới phát hiện kẻ đột nhập đã lao vào giải cứu các con.

Trong lúc giằng co, ông Mới bị An đâm nhưng vẫn cố gắng khống chế nghi phạm, giao cho công an.

Ngọc Tài - Phước Thanh