Trộm 7 cá Koi trong mùa dịch

Đà NẵngTrộm số cá Koi trị giá theo trình báo khoảng 100 triệu đồng, hai thanh niên tính bán lại lấy tiền và đã nướng hai con ăn thịt.

Chiều 17/8, công an phường Hoà An (quận Cẩm Lệ) đã bàn giao hai nghi phạm Đinh Minh Ta (25 tuổi) và Biện Minh Thành (28 tuổi) cho công an quận xử lý hành vi Trộm cắp tài sản.

Hai nghi phạm nuôi cá Koi trộm được trong thùng xốp. Ảnh: Ngọc Hồ.

Theo điều tra, dù đang cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19, rạng sáng ngày 10/8, Ta và Thành lẻn vào một nhà dân ở phường Hoà An trộm 7 con cá Koi nuôi trong hồ trước nhà.

Cả hai đem về nuôi trong thùng xốp và đăng lên mạng để bán kiếm tiền tiêu xài. Tuy nhiên, chưa bán được cá thì 3 con bị chết. Ta và Thành nướng 2 con để ăn thịt. Chủ nhân của số cá trên đã trình báo công an.

Khi hai thanh niên bị bắt giữ, nhà chức trách thu hồi được 4 con cá nhưng đến nay chỉ còn một con còn sống. Theo chủ nhà, 7 con cá Koi bị trộm trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Công an quận Cẩm Lệ đang lấy lời khai và định giá tài sản để hoàn tất hồ sơ.

Ngọc Trường