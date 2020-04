Trộm 61 con lợn trong trang trại

Thanh HóaNguyễn Văn Hùng (36 tuổi, quản lý trại lợn ở huyện Thiệu Hoa) cùng ba người đã tổ chức ăn trộm đàn lợn hơn 60 con, nguỵ tạo hiện trường, hoang báo.

Ngày 21/4, Công an huyện Thiệu Hóa khởi tố bị can với Nguyễn Văn Hùng và các đồng phạm Trần Văn Hải (52 tuổi), Lê Văn Thắng (30 tuổi, đều ở huyện Thiệu Hóa) và Đậu Văn Hiếu (26 tuổi, ở xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia) về Tội tham ô tài sản.

Các nghi can (từ trái qua phải) Đậu Văn Hiếu, Trần Văn Hải, Lê Văn Thắng và Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Đình Hợp.

Nhà chức trách cho hay, ngày 17/4 Công an huyện Thiệu Hóa nhận tin báo của Hùng về việc kẻ gian lợi dụng đêm khuya phá khóa cổng, đột nhập khu chăn nuôi, vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát của trang trại chăn nuôi lợn của Tổng công ty cổ phần nông sản Phú Gia đặt tại xã Thiệu Phú. Đạo chích bắt trộm 61 con lợn, trị giá trên 200 triệu đồng.

Công an khi khám nghiệm không thấy dấu vết đột nhập nên ghi hiện trường đã bị làm giả. Sau nhiều giờ làm việc với công an, Hùng thừa nhận do nợ nần cờ bạc đã cùng Hải (bảo vệ trang trại), Hiếu (nhân viên trang trại) và Thắng (sống gần trang trại) tổ chức bắt trộm 61 con lợn mang đi bán.

Lê Hoàng