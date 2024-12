Bình ĐịnhNguyễn Văn Hậu, 21 tuổi, đánh bạc trên mạng thua nhiều tiền nên lén đào trộm 33 nhẫn vàng, trị giá gần nửa tỷ đồng, mẹ chôn trong phòng ngủ.

Hậu bị Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, tạm giữ để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản, ngày 15/12.

Hai hôm trước, người mẹ 51 tuổi của Hậu trình báo Công an xã Phước An "có kẻ gian đột nhập nhà" lấy trộm 33 chiếc nhẫn vàng, tổng cộng 61 chỉ, trị giá gần 500 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định Hậu là thủ phạm.

Khai với cảnh sát, Hậu cho biết đã để ý thấy mẹ chôn vàng dưới nền phòng ngủ, nên từ tháng 6 đến tháng 11 đã lén lấy mang bán, trả nợ cờ bạc.

Văn Linh