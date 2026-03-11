Trộm 3 cây vàng SJC lấy tiền mua iPhone 17 tặng bạn gái

Bắc NinhThân Văn Nam mở két sắt nhà người thân trộm 3 cây vàng SJC, bán một cây được 180 triệu đồng lấy tiền mua iPhone 17 Pro Max tặng bạn gái.

Ngày 11/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố Nam, 21 tuổi, trú phường Đa Mai, để điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Nam hiện là sinh viên năm thứ ba của Trường đại học Đại Nam tại Hà Nội.

Thân Văn Nam chỉ lại chỗ mở két sắt lấy trộm vàng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, ngày 20/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), Nam đến nhà bà họ ở đường Bảo Ngọc, phường Đa Mai, dự bữa cơm khai xuân cùng nhiều người khác. Thấy két sắt ở đây có điểm sơ hở, Nam nảy sinh ý định trộm cắp.

Sáng 21/2, Nam quay lại nhà gia chủ lấy 3 cây vàng SJC trong két và bán một cây được 180 triệu đồng. Nam dùng một phần tiền trả nợ và mua một chiếc iPhone 17 Pro Max tặng bạn gái. Số còn lại, anh chi tiêu cá nhân và để trong tài khoản.

Hai cây vàng còn lại, Nam giấu ở nhà mình. Ngày 28/2, nữ chủ nhà phát hiện bị mất vàng nên trình báo cảnh sát.

Nhà chức trách xác định, cửa nhà không có dấu hiệu bị tác động, hàng chục triệu đồng tiền mặt trong két vẫn còn nguyên, riêng 3 cây vàng cất bên dưới miếng thảm lót két bị mất.

Hai cây vàng Nam chưa kịp bán bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Khám nhà Nam hôm 1/3, công an thu 2 cây vàng SJC cùng một số tang vật liên quan. Bạn gái Nam sau đó nộp lại chiếc điện thoại.

Phạm Dự