Trộm 280 chỉ vàng của nhà chồng, tráo thành hàng giả

Đăk LăkHồ Thị Cẩm Thi, 34 tuổi, trộm 280 chỉ vàng của nhà chồng rồi tráo thành vàng giả, đến khi gia đình đưa vàng đi đánh bóng mới phát hiện sự việc

Ngày 5/3, Thi, trú thôn Long Châu, xã Đồng Xuân đã bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố, tạm giam về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, năm 2012, Thi về làm dâu, biết nhà chồng cất vàng trong tủ nên mưu tính trộm cắp. Từ giữa tháng 1/2017 đến 12/2020, Thi 11 lần mở tủ lấy vàng, sau đó mua vàng giả đúng kiểu dáng để lại vào đó.

Hồ Thị Cẩm Thi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Năm 2021, mẹ chồng mua két sắt về cất giữ toàn bộ nhẫn, vòng đeo tay, tổng cộng 321,5 chỉ vàng 9999, nên Thi không trộm được nữa.

Ngày 18/1, bố mẹ chồng lấy 5 chiếc nhẫn và 2 vòng đeo tay đưa đến một tiệm vàng ở xã Đồng Xuân nhờ đánh bóng để tặng trong đám cưới sắp tổ chức của con trai. Khi kiểm tra, chủ tiệm cho biết đây là vàng giả.

Bố mẹ chồng Thi mang toàn bộ vàng trong két sắt đi kiểm tra mới biết trong tổng số vàng dành dụm nhiều năm chỉ có 41,5 chỉ vàng thật, 280 chỉ còn lại đều là giả.

Cảnh sát xác định nghi can trộm vàng chính là Thi nên triệu tập, truy xét. Thi khai đã trộm 280 chỉ vàng để trả nợ và mua xe SH Mode đứng tên cha ruột của mình.

Ngoài ra, năm 2024, Thi còn trộm của cha mẹ chồng 29,5 triệu đồng.

Vợ chồng Thi chia tay, được tòa án giải quyết ly hôn vào năm 2025.

Công an tỉnh Đăk Lăk đang tiếp tục điều tra vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.