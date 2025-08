Trộm 23 cây mai kiểng đem về nhà trọ

An GiangHuỳnh Văn Liêu, 30 tuổi, thừa nhận đã trộm 23 cây mai kiểng giá trị cao của người dân, đem về nhà trọ cất giấu.

Ngày 6/8, Liêu bị Công an xã Bình An, tỉnh An Giang, bắt giữ để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Huỳnh Văn Liêu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Trước đó, công an nhận trình báo của nhiều gia đình về việc bị mất trộm những cây mai kiểng có giá trị cao, trồng trong chậu. Từ những bằng chứng thu thập và camera an ninh, cảnh sát phát hiện Liêu thường xuyên ra ngoài vào ban đêm nên triệu tập làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Liêu thừa nhận đã thực hiện loạt vụ trộm, nhắm đến những cây mai có giá trị, trồng ở nơi vắng vẻ. Sau khi bứng gốc, Liêu mang về phòng trọ cất giấu, chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra đã định giá tài sản, hoàn trả 14 gốc mai cho các bị hại, riêng số cây còn lại chưa xác định được chủ.

Theo một số người chơi mai kiểng, tùy thế và dáng, mỗi cây mai có giá trị khác nhau, dao động từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng, thậm chí cao hơn.

Ngọc Tài - Dương Đông