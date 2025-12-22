Trộm 1,7 kg vàng đem giấu ở mộ tổ tiên

Trung QuốcThanh niên vừa bị bắt sau khi đập tường một tiệm vàng trong đêm, trộm hơn 1,7 kg vàng, bán bớt để trả nợ cờ bạc còn lại 1,3 kg chôn ở mộ tổ tiên.

Khoảng 9h ngày 13/12, Công an quận Hoàng Bi, Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc nhận được tin báo về một vụ trộm cắp tiệm vàng.

Một lỗ lớn được phát hiện trên tường, gần cửa ra vào chính. Các tủ trưng bày của cửa hàng bị xáo trộn. Theo thống kê sơ bộ, khoảng 1.783 gram vàng đã bị đánh cắp, giá trị ước tính hơn 1,7 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,5 tỷ đồng).

Cửa hàng vàng bạc bị đục một mảng tường lớn trong vụ trộm. Ảnh: Sina

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện cầu dao điện của cửa hàng trang sức đã bị cố ý phá hoại, và hệ thống camera giám sát bị trục trặc do mất điện. Một lỗ lớn, đủ rộng để một người có thể chui qua đã được đục vào bức tường bên phải lối vào chính, ổ khóa của cửa hàng sửa chữa điện thoại di động liền kề đã bị cạy mở. Điều này cho thấy nghi phạm đã đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động trước để từ đó vào cửa hàng vàng bạc.

Sau hơn 20 giờ theo dõi bằng camera giám sát, cảnh sát phát hiện một chiếc xe sedan màu trắng xuất hiện gần hiện trường. Xe này đã vào Vũ Hán một ngày trước khi xảy ra vụ việc, đậu gần cửa hàng trang sức, nhanh chóng rời đi sau khi vụ trộm xảy ra.

Mô hình "đến trước khi gây án, rời đi sau khi gây án" này đã làm dấy lên nghi ngờ của cảnh sát. Hơn nữa, việc người lái xe dùng tấm che nắng để che mặt khi lái xe cũng rất đáng ngờ.

Cảnh sát nhanh chóng thu thập thông tin về người lái xe, họ Ngụy, người huyện Thông Sơn, cách hiện trường hơn 200 km. Cảnh sát rà soát lý lịch và phát hiện ra rằng anh ta có nhiều tiền án tiền sự, kết luận là nghi phạm chính.

Tối 16/12, cảnh sát đã bắt Ngụy tại quê nhà.

Anh ta thú nhận rạng sáng ngày 13/12 đã cạy cửa một tiệm sửa điện thoại di động, phá tường ngăn và đột nhập tiệm vàng.

Ngụy khai đã bán hơn 400 gram vàng để trả một phần nợ cờ bạc, và nói thêm: "Tôi cảm thấy số vàng còn lại không an toàn ở đâu cả, vì vậy đã gói nó trong vải và chôn sau bia mộ trong phần mộ tổ tiên của tôi ở quê nhà Tùy Châu".

Hôm sau cảnh sát đã đến Tùy Châu. Phía sau bia mộ tổ tiên của Ngụy, họ đã thấy hơn 1.300 gram vàng trang sức bị chôn giấu và đồng thời thu hồi phần lớn số tiền thu được từ việc bán tang vật.

Hải Thư (Theo Sina, HK01)