Trời thu đẹp biết bao nhiêu, hẹn nhau một chén trà chiều đi anh

Khi gặp được anh, nhất định anh phải "đền" vì đã để em chờ lâu quá nhé.

Anh thân mến,

Hà Nội những ngày đầu thu, ban ngày mát mẻ, tối se se lạnh, mà hẹn hò thì thật thích anh nhỉ. Vì anh chưa đến nên tối nào em cũng đi bộ một mình, thỉnh thoảng cà phê một mình. Một mình cũng tốt nhưng có lúc em cần lắm một bàn tay siết chặt, một sự quan tâm dịu dàng và ấm áp. Trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, em mong tìm được người tri kỷ để thấu cảm, yêu thương, quan tâm chăm sóc nhau, tung tăng dắt nhau khắp nơi khi thu đang tới, sưởi ấm nhau khi đông lạnh sắp về. Em tin tưởng vào nhân duyên nên sâu thẳm trong tim mình, em vẫn luôn tin rằng nếu sống tử tế, lương thiện và chân thành, chắc chắn em sẽ tìm được người yêu ưng ý và hạnh phúc.

Tuy nhiên, em cũng thắc mắc không biết anh là ai, giờ này anh ở đâu, làm gì, có đang đi tìm em không... Khi gặp được anh, nhất định anh phải "đền" vì đã để em chờ lâu quá nhé.

Nếu anh tò mò về em, đây là đôi nét chân dung:

Em 38 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, vóc dáng cân đối (cao 1m62, nặng 52 kg), có trình độ thạc sĩ, giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh. Hiện tại, em làm việc cho công ty nước ngoài có chi nhánh tại Hà Nội, ngoài ra em có kinh doanh thêm.

Em có khuôn mặt dễ nhìn, tính cách cởi mở, dễ mến nhưng từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên đã ly hôn và hiện sống cùng con gái. Con em là cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn, vô cùng yêu mẹ và hiểu chuyện. Bạn bè, đồng nghiệp nhận xét em xinh xắn, duyên dáng, thông minh, là một người bạn tin cậy và chu đáo. Trong các mối quan hệ tình cảm, em rất nghiêm túc, chân thành, nồng ấm nhưng không vì cô đơn mà nắm vội tay ai. Dù đã ly hôn vài năm, em vẫn một mình.

Hết lòng với công việc, nhưng khi về nhà em là mẫu phụ nữ của gia đình: thích vào bếp nấu ăn, có gu thẩm mỹ, luôn sắp xếp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Em thích quan tâm chăm chút cho người đàn ông của mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Em vui vẻ, hài hước, tâm thiện lành, hướng Phật, luôn ý thức tu sửa bản thân mỗi ngày và làm từ thiện trong điều kiện cho phép.

Dù công việc bận rộn, em luôn sắp xếp thời gian để đọc sách, tập thể thao hàng ngày (chạy, bơi, đi bộ), thỉnh thoảng du lịch khám phá vùng đất mới. Em hay đi một mình hoặc đi cùng bạn bè, nhưng chắc sắp có anh đồng hành rồi, anh nhỉ. Em cũng thích hát, bia rượu uống được ở mức giao tiếp; khi có anh, thỉnh thoảng chúng mình có thể uống một cốc bia hoặc vài ly rượu vang để bữa ăn thêm ngon miệng.

Gió tầng nào hút mây tầng ấy, em mong người yêu mình có cùng nền tảng về trí tuệ, tính cách, hoàn cảnh để bên nhau dài lâu. Nếu anh cũng đang nghiêm túc tìm kiếm một mối quan hệ chân thành, đừng ngại liên lạc với em nhé. Em không có quá nhiều tiêu chuẩn, chỉ cần có rung động với nhau.

Mẫu người dễ thu hút em ngay từ lần gặp đầu:

- Ngoại hình: To cao, khỏe mạnh, hơi đầy đặn càng ôm ấm áp, nhưng đừng béo quá. Cao 1m70–1m80, nặng 70–80 kg sẽ phù hợp với em.

- Tuổi tác: Hơn em khoảng một giáp trở lại để vẫn hiểu nhau.

- Công việc: Miễn là anh yêu thích công việc, có thu nhập tốt, hợp lý và hợp pháp. Em bị thu hút bởi đàn ông thông minh, mạnh mẽ, năng động, hào sảng.

- Địa lý: Ở Hà Nội để dễ gặp gỡ, tìm hiểu.

- Tính cách: Điềm đạm, chững chạc, bao dung, nhân hậu, biết kính trên nhường dưới, lãng mạn, chân thành.

- Nếu anh cũng từng đổ vỡ, em tin mình sẽ hiểu nhau hơn và trân trọng hạnh phúc hơn, miễn là không còn vướng bận chuyện cũ.

Đây là đôi điều về bản thân và mong muốn của em. Nếu thấy phù hợp, anh hãy liên lạc và mô tả rõ về mình để tránh mất thời gian tìm hiểu thông tin cơ bản, anh nhé. Em mong nhận thư của anh.

