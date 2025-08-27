TP HCMMái tóc điểm bạc, phong thái nhanh nhẹn, cô Tú Hoàng lần lượt hoàn thành các khâu nhập học, trở thành tân sinh viên Đại học Văn Hiến, ở tuổi 61.

Cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, sinh năm 1964, trú ở TP HCM, chính thức trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, chuyên ngành Biên - phiên dịch của Đại học Văn Hiến, sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, ngày 26/8.

"Cô gây ấn tượng với tinh thần tích cực, nụ cười hiền hậu. Mọi người xung quanh đều chú ý khi thấy hình ảnh tân sinh viên với mái đầu bạc ngồi từ tốn điền hồ sơ", cán bộ phụ trách tuyển sinh của trường kể, cho biết tân sinh viên 61 tuổi trúng tuyển bằng xét học bạ.

Cô Tú Hoàng làm thủ tục nhập học ở trường Đại học Văn Hiến, ngày 26/8. Ảnh: VHU

Cô Tú Hoàng cho biết đã có bằng cử nhân Hóa thực phẩm nhưng vẫn đăng ký xét tuyển đại học năm nay vì muốn chinh phục một ngành học mới. Hơn nữa, cô đi học, vận động để rèn luyện cơ thể, đầu óc khỏe mạnh.

"Càng lớn tuổi, trí nhớ càng giảm. Tôi muốn tìm một cách để rèn luyện trí não, giữ cho đầu óc minh mẫn. Với tôi, học một môn mới, vừa là thử thách, vừa là niềm vui. Tôi cũng chọn trường gần nhà, thuận tiện đi lại", cô chia sẻ.

Về lý do chọn ngành Ngôn ngữ Trung, cô Hoàng kể do tò mò ngữ nghĩa, cách đọc chữ Hán trong kinh Phật và những câu đối ở chùa. Cô từng tự học ở nhà, nhưng thấy không hiệu quả nên muốn được đào tạo bài bản.

Theo cô, học không chỉ để lấy bằng cấp mà còn là phương pháp nuôi dưỡng tinh thần, giúp bản thân trẻ trung và sống tích cực hơn. Tân sinh viên 61 tuổi tâm niệm còn cơ hội là còn phải học, vì tri thức giúp con người mở rộng tầm nhìn và làm phong phú cuộc sống.

Cô Tú Hoàng trở thành tân sinh viên ở tuổi 61. Ảnh: VHU

Năm nay, trường Đại học Văn Hiến tuyển sinh 43 ngành với tổng chỉ tiêu hơn 10.000 bằng 5 phương thức: Tuyển thẳng; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Học bạ; Điểm đánh giá năng lực; Kết hợp xét và thi tuyển với các ngành nghệ thuật, năng khiếu.

Điểm chuẩn của trường ở mức 15-18 xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Nếu xét học bạ, thí sinh phải đạt 18-19,5, tùy ngành. Với phương thức điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, hầu hết ngành lấy 600/1200 điểm.

Học phí của trường khoảng 728.000 - 1,83 triệu đồng, mỗi tín chỉ, tùy ngành.

Lệ Nguyễn