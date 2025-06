Trở thành nô lệ của đồng tiền từ khi tham gia đầu tư tài chính

Cứ thắng được vài trăm triệu đồng xong lại mất khiến tôi gục ngã, cảm giác không muốn làm việc gì nữa.

Tôi 33 tuổi, có vợ và hai con, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó miền Trung, bố mẹ vất vả nuôi tôi học đại học nên tôi rất mong muốn kiếm thật nhiều tiền để thay đổi cuộc đời mình. Tôi đi làm từ 2015 đến 2019, tích góp được 500 triệu đồng, đã kết hợp cùng bố mẹ xây lại căn nhà ở quê khang trang hơn. Căn nhà xây hết 800 triệu đồng, tuy nợ lại một ít nhưng tôi vui lắm vì đã có thành quả đầu tiên. Năm 2021, tôi thấy mọi người đổ xô đầu tư chứng khoán và coin nên cũng dồn hết 200 triệu đồng tiền tiết kiệm để đầu tư.

Vận may liên tiếp, cuối năm 2021 tôi có trong tay 5 tỷ đồng. Đến giờ khi nghĩ lại tôi không hiểu sao mình lại may mắn như thế. Từ người bình thường, tôi có trong tay rất nhiều tiền. Tôi không ăn chơi, không tiêu tiền phung phí, gửi ngay cho bố mẹ 300 triệu đồng làm sổ tiết kiệm, mua sắm nội thất cho căn nhà ở quê không thiếu thứ gì. Giữa năm 2022 tôi lập gia đình. Thực sự nghĩ cuộc đời tươi đẹp và vận may đến từ con đường đầu tư, tôi nghỉ việc công việc đã làm 7 năm, lương tháng gần 30 triệu đồng để ở nhà tập trung đầu tư.

Biến cố xảy ra khi chứng khoán và coin lao dốc, tôi điên cuồng nộp tiền vô để cứu vãn nhưng bất thành. Tôi mất 4 tỷ đồng chỉ trong 3 ngày, tâm trạng vô cùng tồi tệ, vợ luôn đồng hành tôi mới vượt qua được thời gian đó. Việc đã mất, tiền cũng mất, tôi chuyển sang bán hàng online. Một lần nữa tôi lại may mắn khi công việc làm ăn thuận lợi, như sống lại lần hai.

Đến cuối 2023, tôi mua được căn chung cư và chiếc ôtô. Lúc này, công việc lại gặp khó, không kiếm được nhiều tiền nữa. Tôi lại vào đầu tư, mong bù lại số tiền kinh doanh mất đi hàng tháng. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy một lần nữa, kiếm được hai tỷ đồng sau hai tháng xong rồi lại mất. Cứ thế cho đến bây giờ gần năm rưỡi quay lại đầu tư, tôi trở thành con người hoàn toàn khác. Tôi trở nên khép kín, hay cáu, mất gần hết mối quan hệ bạn bè.

Hiện tại sau 6 năm biết đến đầu tư, tôi không mất nhiều về tiền bạc nhưng đã đánh mất chính con người mình, mất đi khát khao của tuổi trẻ. Tôi làm gì cũng chỉ mong kiếm tiền thật nhanh, mặc dù đã có nhà, có xe để đi. Hiện tôi đi làm lại công ty được vài tháng nay, lương 22 triệu đồng nhưng việc đầu tư thua lỗ nên không thể tập trung vào công việc. Cứ thắng được vài trăm triệu đồng xong lại mất khiến tôi gục ngã, cảm giác không muốn làm việc gì nữa.

Ở tuổi 33, tôi đã đánh mất mình vì tham gia vào con đường đầu tư. Tôi như nô lệ của đồng tiền, nếu cứ tiếp tục tôi sợ sẽ mất nốt nhà cửa, ôtô và có khi làm gia đình tan vỡ. Tôi phải làm gì bây giờ để không tiếc số tiền đã mất và tìm lại con người mình đây?

Hoàng Văn