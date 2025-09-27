Trợ lý giám đốc 'dỏm' lừa hàng loạt người quen góp vốn 64 tỷ đồng

Tây NinhLê Khắc Kiệt là công nhân kho thanh long nhưng "nổ" là trợ lý của giám đốc, lừa nhiều người quen góp vốn làm ăn, chiếm đoạt gần 64 tỷ đồng.

Ngày 26/9, Kiệt, 27 tuổi, bị TAND Tây Ninh tuyên phạt 17 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phải trả lại cho các bị hại hơn 20 tỷ đồng.

Kiệt quê Đồng Tháp, ba năm trước đến xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa (Long An cũ) làm thuê cho bà Ngà. Tại đây, Kiệt quen biết ông An và San. Ba tháng sau, anh ta nghỉ việc, đến công ty mua bán thanh long ở huyện Châu Thành (Long An cũ) xin làm công nhân.

Lê Khắc Kiệt tại tòa. Ảnh: Thường Sơn

Thời gian này, Kiệt nhiều lần vay tiền của bà Mai và các app để tiêu xài cá nhân. Tháng 7/2022, do không có khả năng chi trả, Kiệt lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của bà Ngà, Mai, ông An và San.

Anh ta "nổ" đang làm trợ lý và phiên dịch cho giám đốc công ty, chuyên mua bán thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc, Malaysia có lợi nhuận cao và rủ những người này góp vốn, lợi nhuận sẽ chia đôi.

Do quen biết Kiệt từ trước và ham lợi nhuận cao, bà Ngà sau đó nhiều lần chuyển cho Kiệt hơn 25 tỷ đồng, bà Mai chuyển hơn 11 tỷ, ông An gần 24 tỷ và ông San hơn 2,7 tỷ đồng. Hai chị ruột của Kiệt sau đó cũng tin lời em, góp vốn hơn 300 triệu đồng.

Kiệt liên hệ họ hàng để mượn số tài khoản cho các nạn nhân chuyển tiền, nói dối là để "làm ăn lớn". Anh ta lập bảng kê giả lấy tên công ty thu mua thanh long rồi tự "vẽ" các thông tin không có thật như sản lượng thu mua, tổng vốn đầu tư, số lượng hàng xuất bán cùng tiền lãi thu được. "Trợ lý dỏm" sau đó chụp ảnh và gửi qua Zalo cho các nạn nhân.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022, Kiệt đã lừa các nạn nhân gần 64 tỷ đồng.

Sau đó, để tạo lòng tin, Kiệt lần lượt chuyển trả vào tài khoản của từng người với nội dung "tiền hoàn vốn và chia lợi nhuận" theo từng ngày, từng tuần, tổng cộng hơn 43 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được hơn 20 tỷ, Kiệt mua sắm các vật dụng trong gia đình như tủ lạnh, máy giặt và nữ trang cho cha mẹ. Nhưng khi tiêu xài hết tiền, Kiệt về nhà lấy lại các tài sản này đem bán.

Cuối tháng 12 Kiệt bỏ trốn, các nạn nhân không liên lạc được nên đến trụ sở công ty thanh long tìm, biết bị lừa nên trình báo cơ quan điều tra.

Thường Sơn