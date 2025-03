Trợ lý cũ: 'Tôi không nói dối về David Beckham'

Người mẫu Rebecca Loos - trợ lý cũ của cầu thủ David Beckham - khẳng định không nói dối chuyện cả hai từng có mối quan hệ.

Trên chương trình 60 Minutes Australia ngày 30/3, cựu người mẫu Hà Lan Rebecca Loos, 48 tuổi, một lần nữa lên tiếng về câu chuyện cũ với nhà Becks.

Loos cho biết từ trước đến nay, cô "luôn nói sự thật", không phóng đại về mối quan hệ 22 năm trước với David Beckham. "Tôi đang đối đầu cặp sao quyền lực nhất giới truyền thông. Họ là những người đổ tất cả tiền bạc cho đội ngũ PR giỏi nhất, luật sư xuất sắc. Trong khi đó, thứ duy nhất tôi có chỉ là sự thật", Rebecca nói.

Hiện phía David Beckham, 50 tuổi, chưa phản hồi những tuyên bố mới nhất của Rebecca Loos trên truyền thông.

Cựu trợ lý Rebecca Loos trên chương trình ngày 30/3. Ảnh: 60 Minutes Australia

Theo Loos, cô bắt đầu làm trợ lý cá nhân cho David Beckham tại Madrid (Tây Ban Nha) khi anh chuyển từ đội Manchester United sang Real Madrid, vào tháng 7/2003. Hai tháng sau, cả hai vướng nghi vấn tình cảm do báo chí Anh đưa tin, hình ảnh họ quấn quýt ở hộp đêm. Tháng 4/2004, cô lần đầu nói về mối quan hệ trên tờ News of the World, cho biết chuyện tình này kéo dài bốn tháng. Thời điểm ấy, cầu thủ phủ nhận tất cả thông qua Guardian, còn vợ anh giữ im lặng.

David Beckham lái xe chở Rebecca Loos năm 2003. Ảnh: Splash

Ngoài ra, Rebecca đề cập phim tài liệu Beckham về cuộc đời, sự nghiệp của David Beckham, ra mắt năm 2023. Trong phim, bộ đôi Vic-Beck không nhắc tên cô khi kể lại vụ bê bối, nhưng cựu danh thủ nói vợ chồng anh phải trải qua "nhiều chuyện khủng khiếp" vào giai đoạn đó. Rebecca cho rằng chỉ có cô và Victoria gặp khó khăn, còn cuộc sống của David không có gì thay đổi.

"Tôi nghĩ tất cả chuyện này khiến sức khỏe tinh thần của tôi bị tổn thương, nhưng tôi đã không thừa nhận vì muốn tỏ ra dũng cảm, mạnh mẽ. Dẫu vậy, một số nỗi đau vẫn len lỏi vào tâm trí, mất nhiều thời gian để hồi phục", cô nói thêm.

Khi phim ra mắt, cô từng nói sốc và cho rằng David Beckham "đóng vai nạn nhân" khi phủ nhận trách nhiệm chuyện hai người ngoại tình. Vì dự án này, Rebecca bị nhiều người chú ý và nhận những lời ác ý trên mạng xã hội. Tháng 1, cô tham gia podcast Anything Goes With James English, nói không công bằng khi phải nhận vô số lời chỉ trích. Vợ chồng Beckham không phản hồi trong những lần bị Rebecca gọi tên.

Trailer phim tài liệu"Beckham" Trailer phim tài liệu "Beckham". Dự án gồm bốn tập do Fisher Stevens đạo diễn. Video: Netflix

Hậu scandal tình ái với David Beckham, Mirror cho biết Rebecca Loos trở thành cái tên gây chú ý trong làng giải trí. Cô tham gia một số chương trình thực tế, chụp ảnh bán khỏa thân cho hai tạp chí Zoo và Playboy. Loos gặp chồng hiện tại - bác sĩ Na Uy Sven Christjar Skaiaa - khi đang quay show 71 Degrees North. Cả hai đón con trai đầu lòng năm 2008. Bốn năm sau, họ kết hôn và có thêm một bé trai. Sau đó, gia đình chuyển đến một làng ngôi làng nhỏ ở Na Uy để bắt đầu cuộc sống mới. Hiện cô là giáo viên yoga, hướng dẫn viên thiền định có giấy phép và trợ lý y tế.

Vợ chồng David Beckham lần đầu gặp nhau trong một bữa tiệc sau trận đấu của đội Manchester United. Khi đó, David chỉ là cầu thủ trẻ, ít được ra sân, còn Victoria đã nổi danh với nhóm Spice Girls. Cả hai hẹn hò năm 1997 và làm đám cưới sau hai năm tại Ireland. Cặp sao có bốn con gồm Brooklyn, 26 tuổi, Romeo, 23 tuổi, Cruz, 20 tuổi, và Harper, 14 tuổi. Gia đình được khán giả yêu thích vì thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng nhau.

Phương Thảo (theo People)