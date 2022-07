Trợ lý CLB Hà Nội: ‘Cầu thủ SLNA chơi phi thể thao’

Hà NộiTheo ông Lê Đức Tuấn, thẻ đỏ dành cho ngoại binh Olaha của SLNA là xác đáng do hành vi đánh cùi chỏ cầu thủ Hà Nội ở vòng 10 V-League 2022.

Olaha (vàng) tranh chấp bóng với Đỗ Duy Mạnh trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy ngày 31/7. Ảnh: Lâm Thoả

Phút 49, khi SLNA đang dẫn 1-0, Olaha đánh cùi chỏ với Đậu Văn Toàn trước khi nhảy lên đỡ bóng bổng. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu ngoại binh của SLNA. Chơi thiếu người, đội bóng xứ Nghệ để Hà Nội FC ghi hai bàn rồi thua ngược 1-2.

Sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy, HLV Nguyễn Huy Hoàng cho rằng trọng tài đã bắt sai vì Olaha chỉ giơ tay lên đầu chứ không cố tình đánh cùi chỏ. Tuy nhiên, trợ lý Lê Đức Tuấn của Hà Nội FC không đồng tình. Ông nói: "Tình huống đó xảy ra ngay gần Ban huấn luyện nên chúng tôi nhìn rất rõ. Trước khi nhảy lên, Olaha đã quan sát và cố tình đánh cùi chỏ vào cầu thủ Hà Nội. Đó là hành vi không fair-play, thế giới bây giờ nghiêm cấm hành vi phi thể thao đó".

Ông Tuấn cũng cho rằng trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã làm tốt nhiệm vụ trong trận đấu căng thẳng giữa hai đội đang đứng đầu bảng điểm V-League.

P49 - Olaha lĩnh thẻ đỏ Olaha lĩnh thẻ đỏ.

Hà Nội FC tiếp SLNA mà không có HLV trưởng Chun Jae-ho do nhiễm Covid-19. Ngay phút thứ 4, họ để Olaha đánh đầu mở tỷ số cho SLNA. Sang hiệp hai, đội bóng thủ đô tận dụng ưu thế hơn người để lội ngược dòng, duy trì đầu bảng với bốn điểm nhiều hơn chính đối thủ SLNA.

"Nhiều người nói rằng Hà Nội may mắn khi đối phương nhận thẻ đỏ. Nhưng may mắn chỉ đến với những người cố gắng. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức và may mắn đến", ông Tuấn nói thêm. "Thiếu hụt ở vị trí HLV trưởng cùng việc Thái Quý bị treo giò khiến Hà Nội FC gặp chút khó khăn. Chúng tôi lại nhận bàn thua sớm. Tuy nhiên, đội đã động viên cầu thủ kiên trì và họ đã chơi tốt, giành chiến thắng xứng đáng".

Hà Nội FC đứng đầu bảng với 20 điểm sau chín trận. Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng còn quá sớm để nói về khả năng vô địch, và khẳng định Hà Nội tôn trọng mọi đối thủ và sẽ cố gắng từng trận.

Hà Nội FC sẽ đá trận tiếp theo vào ngày 6/8, khi làm khách của Bình Định.

Hà Nội 2-1 SLNA Diễn biến chính trận Hà Nội 2-1 SLNA.

Lâm Thỏa