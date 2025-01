Trợ lý cấp cao của Tổng thống Yoon đồng loạt xin từ chức

Các trợ lý cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đệ đơn từ chức hàng loạt, sau khi tòa án phát lệnh bắt ông liên quan lệnh thiết quân luật.

Văn phòng Tổng thống Yoon hôm nay cho biết chánh văn phòng, giám đốc chính sách, cố vấn an ninh quốc gia và cố vấn đặc biệt về đối ngoại - an ninh, cũng như tất cả trợ lý cấp cao khác, đã nộp đơn từ chức. Cơ quan này không nêu lý do từ chức của họ.

Tuy nhiên, quyền Tổng thống Choi Sang-mok tuyên bố sẽ không chấp nhận đơn từ chức của họ vì ưu tiên hiện nay là tập trung vào việc cải thiện nền kinh tế và ổn định các vấn đề nhà nước.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Seoul ngày 3/12. Ảnh: AP

Các trợ lý đã nhiều lần bày tỏ ý định từ chức sau khi ông Yoon ban bố thiết quân luật bất thành vào ngày 3/12/2024, nhưng đơn từ chức của họ vẫn chưa được chấp nhận, một quan chức văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho hay.

Theo quan chức trên, những trợ lý cấp cao này đã hỗ trợ quyền Tổng thống Choi kể từ khi ông nhậm chức. Hai quan chức khác cho biết các trợ lý không tham gia vào hoạt động hàng ngày của chính phủ, nhưng được yêu cầu báo cáo với ông Choi và dự họp khi cần thiết.

Động thái nộp đơn từ chức được các trợ lý đưa ra một ngày sau khi ông Choi bất ngờ chấp thuận bổ nhiệm hai vị trí thẩm phán còn khuyết trong Tòa án Hiến pháp, đưa tổng số thẩm phán lên 8 người trong tòa án 9 thành viên.

Tòa án Hiến pháp là bên sẽ ra phán quyết về quyết định luận tội Tổng thống Yoon của quốc hội. Nếu tòa ủng hộ động thái luận tội, ông Yoon sẽ bị phế truất và đối mặt án tù chung thân hoặc tử hình. Phán quyết cần được ít nhất 6 thẩm phán tán thành.

Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của Tổng thống Yoon chỉ trích quyết định bổ nhiệm hai thẩm phán của ông Choi là "độc đoán" và chưa tham vấn đầy đủ với các bên liên quan.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Choi đảm nhận vai trò quyền Tổng thống và quyền Thủ tướng hôm 27/12, sau khi Thủ tướng Han Duck-soo, người giữ chức quyền Tổng thống kể từ ngày 14/12, bị luận tội với cáo buộc hỗ trợ lệnh thiết quân luật của ông Yoon.

Sau khi bị quốc hội luận tội, ông Yoon bị tước quyền lực, nhưng vẫn duy trì chức danh Tổng thống Hàn Quốc. Ông đang phải đối mặt cuộc điều tra về cáo buộc nổi loạn khi ban bố thiết quân luật vào ngày 31/12/2024. Tòa án quận Seoul đã chấp thuận lệnh bắt ông. Đây là lệnh bắt đầu tiên đối với một tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, Chosun, AFP)