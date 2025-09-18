Trò đạp cửa quậy nhà dân ở quận Cam gây lo ngại

MỹNhiều thanh thiếu niên gần đây quậy phá bằng cách đạp cửa nhà dân ở quận Cam, bang California vào ban đêm, gây lo ngại về nguy cơ bị nhầm là cướp.

Đài KTLA 5 gần đây đăng video từ camera giám sát bên ngoài một nhà dân ở thành phố Aliso Viejo, miền nam quận Cam, bang California, cho thấy một thiếu niên bịt mặt bằng mũ trùm đầu, đạp vào cửa nhà họ hai lần trước khi bỏ chạy.

Chủ nhà cho biết trò quậy phá này xảy ra vào đêm cuối tuần trước, thêm rằng "đây không phải trường hợp cá biệt".

"Nhà của ít nhất 5 hàng xóm của tôi cũng bị đạp cửa vào đêm đó, cửa nhà một người thậm chí bị đạp tung", người này nói. "Hành động này cực kỳ nguy hiểm, vì rất dễ bị nhầm là các vụ cướp hay đột nhập".

Trò 'quậy chuông' biến tướng thành 'đạp cửa' ở quận Cam Thiếu niên bịt mặt đạp cửa nhà rồi bỏ chạy ở Aliso Viejo, quận Cam, bang California. Video: KTLA 5

Theo KTLA 5, đây dường như là biến tướng bạo lực hơn của trò quậy phá bằng cách bấm chuông cửa rồi bỏ chạy, còn gọi là "ding dong ditch".

Sau khi truyền thông đưa tin, chủ nhà có cửa bị phá hỏng đã liên hệ và cung cấp ảnh hiện trường, cho biết cánh cửa bị đạp đến bật tung khi cô vắng nhà, thú cưng không ai trông. Cô cho rằng người dân cần nhìn nhận nghiêm túc trò quậy phá này vì rủi ro mà nó gây ra.

"Chuyện này có thể dẫn tới án tù và sẽ hủy hoại cơ hội vào đại học của đám trẻ. Chúng thường tụ tập ở trung tâm mua sắm cộng đồng và rất dễ nhận diện", nữ chủ nhà bày tỏ. "Đây là tình huống rất nguy hiểm đối với cư dân, với chính những đứa trẻ đó".

Cửa một căn hộ ở Aliso Viejo bị đạp tung. Ảnh: KTLA 5

Cả hai cư dân đều đã thông báo sự việc tới cảnh sát địa phương để điều tra.

Cuối tháng 8, một cậu bé 11 tuổi ở Houston, Texas chơi trò bấm chuông cửa rồi bỏ chạy và bị chủ nhà bắn chết, gây rúng động dư luận. Cảnh sát Housston đã bắt một cựu binh 42 tuổi với cáo buộc giết người sau khi dùng súng bắn vào cậu bé đang bỏ chạy.

Hồi tháng 5, một người đàn ông Virginia bắn chết thanh niên 18 tuổi chơi trò này lúc 3h sáng để đăng lên TikTok. Năm 2023, một người đàn ông ở Nam California đã bị kết án giết người sau khi tông xe vào ôtô của 6 thiếu niên "quậy chuông cửa", khiến ba người chết.

Đức Trung (Theo KTLA 5)