Toan tính sai lầm đánh lạc hướng cảnh sát của kẻ sát nhân

MỹSau khi hai bé gái biến mất không dấu vết khi đến trung tâm mua sắm, một thanh niên trình báo thấy họ bị bắt cóc. Gần 40 năm sau, chính kẻ này được xác định là thủ phạm.

Ngày 25/3/1975, Katherine Lyon, 10 tuổi, và chị gái Sheila, 12 tuổi, rủ nhau đến trung tâm mua sắm Wheaton Plaza gần nhà xem đồ trang trí cho Lễ Phục Sinh. Bố mẹ dặn phải về trước 16h.

Tối hôm đó, không thấy các con về, bố mẹ trình báo việc mất tích. Cuộc tìm kiếm rộng rãi được tổ chức nhưng không có kết quả.

Một cậu bé hàng xóm cho biết nhìn thấy Katherine và Sheila bên ngoài nhà hàng pizza Orange Bowl vào khoảng 13h, nói chuyện với một người đàn ông da trắng khoảng 50-60 tuổi, mang theo một máy ghi âm băng cassette có micro. Anh trai của hai cô bé nói nhìn thấy họ đang ăn tại nhà hàng một tiếng sau đó.

Trong khoảng thời gian từ 14h30 đến 15h, một người bạn thấy Katherine và Sheila đi bộ xuống con phố gần trung tâm thương mại dẫn về nhà. Đó là lần cuối cùng hai cô bé được nhìn thấy.

Nhà chức trách Quận Montgomery, bang Maryland tin rằng người đàn ông cầm máy ghi âm được nhìn thấy cùng hai cô bé có liên quan đến sự biến mất của họ. Khi cảnh sát công bố bản phác họa về người này, nhiều nhân chứng báo cáo đã nhìn thấy ông ta tại hai trung tâm thương mại khác vài tuần trước đó, trò chuyện với các cô gái. Tuy nhiên, cảnh sát không thể tìm ra nghi phạm này.

Một nhân chứng nhí lại trình báo về một kẻ khả nghi khác. Vào ngày Katherine và Sheila mất tích, cô bé chứng kiến một người đàn ông nhìn chằm chằm vào hai chị em và bị phản ứng. Người này tuổi chừng 20, da trắng, mặt có mụn, để tóc dài và ăn mặc tuềnh toàng. Cảnh sát tạo bản phác họa nhưng không công bố rộng rãi vì vẫn nhận định nghi phạm chính là người đàn ông cầm máy ghi âm.

Vụ hai chị em mất tích gây xôn xao bang Maryland, thu hút rất nhiều sự chú ý trên truyền thông. Các cuộc tìm kiếm mở rộng được tiến hành, lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng hỗ trợ tìm kiếm tại những nơi khó tiếp cận, nhưng không có dấu vết. Gia đình nạn nhân và cảnh sát còn nhận được những cuộc điện thoại đòi tiền chuộc, tin báo manh mối không xác thực.

Ngày 1/4/1975, một tuần sau vụ mất tích, Lloyd Welch, một thanh niên 18 tuổi nghiện rượu và ma túy có mái tóc dài, trình báo đã chứng kiến hai cô gái bị bắt cóc lên ôtô bởi người đàn ông cầm máy ghi âm. Anh ta được yêu cầu làm bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối nhưng thất bại trên hầu hết câu trả lời. Vì vậy, câu chuyện tỉ mỉ, chi tiết của Lloyd bị coi là một lời bịa đặt để anh ta đóng vai anh hùng và nhận phần thưởng. Lloyd thừa nhận nói dối và được thả.

Việc tìm kiếm Katherine và Sheila bế tắc. Đến năm 2013, trung sĩ Chris Homrock tình cờ đọc được biên bản lời khai của Lloyd khi xem xét lại chi tiết vụ án. Chris nhận thấy rằng bức ảnh chụp Lloyd trong hồ sơ tội phạm gần như trùng khớp với bức phác họa nghi phạm cảnh sát tạo ra vào 38 năm trước.

Ảnh Lloyd Welch bị bắt năm 1977 và bức phác họa nghi phạm. Ảnh: Montgomery County Police

Đội điều tra tìm thấy Lloyd ở bang Delaware, đang thụ án 33 năm tù vì tội quấy rối tình dục bé gái 10 tuổi.

Trong buổi thẩm vấn đầu tiên ngày 16/10/2013, Lloyd phủ nhận mọi liên quan đến vụ mất tích của hai cô bé nhà Lyon. Sau nhiều cuộc trò chuyện, anh ta thừa nhận đã giúp bắt cóc các nạn nhân nhưng nhấn mạnh rằng tội ác được lên kế hoạch và thực hiện bởi những người khác trong gia đình - đầu tiên Lloyd nêu tên một người anh em họ, sau đó là chú và bố.

Tháng 2/2014, các điều tra viên tuyên bố Lloyd là nghi phạm liên quan vụ mất tích của hai chị em nhà Lyon. Theo cảnh sát, anh ta đã chú ý đến các nạn nhân từ trước.

Qua những lời kể về chuyện xảy ra với Sheila và Katherine, dẫu Lloyd luôn đổ lỗi cho người khác, điều tra viên vẫn nhận ra anh ta vô tình tiết lộ ngày càng nhiều về tội ác.

Các thám tử lọc ra một số chi tiết lặp đi lặp lại xuyên suốt nhiều phiên bản của anh ta: rình rập các cô gái ở trung tâm mua sắm, đề nghị thử ma túy, một chiếc xe có cốp rộng, một cô gái khóc ở ghế sau, tầng hầm có cửa vào từ sân sau, cưỡng hiếp, đốt xác...

Lloyd khẳng định vô tội nhưng có vẻ tự hào vì cảnh sát phải mất gần 40 năm để liên kết anh ta với vụ án. "Tôi cá là nó có vẻ giống như một tội ác hoàn hảo, phải không?", Lloyd khoe khoang với phóng viên.

Lloyd Welch từng sống dưới tầng hầm ngôi nhà của bố mẹ ở Hyattsville. Ảnh: Washington Post

Tháng 12/2014, một người anh em họ của Lloyd tên là Henry Parker khai với nhà chức trách rằng từng giúp anh ta vứt bỏ hai chiếc túi vải thô từ ngôi nhà ở Thaxton, Virginia vào năm 1975. Mỗi chiếc túi nặng khoảng 30 kg, có nhiều vết bẩn màu đỏ bên ngoài và bốc mùi tử thi. Henry đã ném chúng vào lửa mà không biết bên trong có gì.

Lloyd từng sống trong tầng hầm ở nhà bố mẹ tại Hyattsville, Maryland. Khi khám xét ngôi nhà hẻo lánh này vào tháng 9/2014, các thám tử tìm thấy dấu máu cũ ở một trong những căn phòng của tầng hầm.

Tháng 7/2015, Lloyd bị truy tố tội giết người cấp độ một, cùng tội bắt cóc với ý đồ cưỡng dâm trong vụ án Katherine và Sheila Lyon năm 1975.

Năm 2017, dù nhà chức trách không tìm được thi thể nạn nhân, Lloyd nhận hai tội giết người cấp độ một và nhận hai bản án 48 năm tù ở tuổi 60.

Lloyd Welch thỏa thuận nhận tội trong phiên điều trần vào tháng 9/2017. Ảnh: AP

Vụ án này là chủ đề của bộ phim tài liệu Who Killed the Lyon Sisters? phát sóng năm 2020. Bộ phim theo dấu cuộc điều tra tội phạm của nhà báo Mark Bowden, được trao giải Phim tài liệu hay nhất trên truyền hình và Biên tập hay nhất trên truyền hình của Telly Awards lần thứ 42. Mark Bowden cũng ra mắt cuốn sách The Last Stone năm 2019, ghi lại quá trình thẩm vấn và kết tội Lloyd Welch.

Tuệ Anh (Theo Washington Post, Medium)