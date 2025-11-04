Tro cốt huyền thoại võ thuật Lưu Gia Lương bị trộm

Hong KongCựu diễn viên Ông Tĩnh Tinh, vợ tài tử Lưu Gia Lương, cho biết tro cốt của chồng bà đã bị đánh cắp.

Theo HK01 ngày 4/11, sự việc xảy ra trước tháng 9, đến nay Ông Tĩnh Tinh mới công bố vì cần giữ im lặng để phối hợp điều tra của cảnh sát. Theo Sing Tao News, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) nghi ngờ băng nhóm từ nước ngoài thực hiện các vụ trộm nhằm tống tiền, một nghi phạm bị bắt giữ. Ngoài phần mộ của Lưu Gia Lương, nhóm này còn trộm mộ hai gia đình giàu có khác.

Vợ tài tử nói bà nhận được yêu cầu giao tiền chuộc 60 triệu HKD (7,1 triệu USD) nhưng không làm theo mà trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ông Tĩnh Tinh công khai tin buồn vì muốn mọi người cảnh giác.

Ông Tĩnh Tinh và người chồng đầu tiên - Lưu Gia Lương. Ảnh: St Headline

Ngoài bình đựng tro cốt, tờ giấy Tĩnh Tinh đặt bên trong mộ cũng bị mang đi, nội dung giấy là: "Nếu thấy tờ này, anh nhất định là kẻ đạo mộ. Hãy tin tôi, bên trong không có tài sản đắt tiền, đừng lãng phí thời gian, quay đầu là bờ, A Di Đà Phật".

Ông Tĩnh Tinh không ngờ nội dung bà viết khi đưa tang chồng lại thành sự thật. Do khu nghĩa trang Bảo Phúc Sơn chịu trách nhiệm trông nom mộ phần, Ông Tĩnh Tinh ủy thác luật sư, yêu cầu đơn vị này tiếp tục làm rõ trách nhiệm.

Tài tử Lưu Gia Lương. Ảnh: HK01

Lưu Gia Lương (1934-2013) là truyền nhân của võ sư Hoàng Phi Hồng. Ông học võ từ năm 9 tuổi, theo nghiệp diễn xuất từ thập niên 1950. Ông để lại hơn 100 phim trong sự nghiệp điện ảnh của mình, trong đó có Thiếu Lâm tam thập lục phòng, Độc tí đao vương, Túy quyền 2, Túy quyền 3, Thủy Hử truyện.

Cựu diễn viên Ông Tĩnh Tinh. Khi được hỏi về kế hoạch tuổi già, Tĩnh Tinh nói ký giấy đồng ý hiến tặng cơ thể cho một trường đại học, với hy vọng thúc đẩy phát triển y học. Ảnh: St Headline

Trong vai trò chỉ đạo võ thuật, Lưu Gia Lương góp phần làm nên thành công của Độc tí đao, Nữ sát thủ, Kim Yến Tử, Đại thích khách, Quyền kích, Thập tam thái bảo, Mã Vĩnh Trinh, Hồng Hi Quan. Theo Mtime, Lưu Gia Lương là một trong nhân vật tiên phong của dòng phim võ Hong Kong. Năm 2010, ông được trao danh hiệu Thành tựu trọn đời, thuộc giải Kim Tượng Hong Kong. Tài tử qua đời vì bệnh ung thư, viêm phổi.

Ông kết hôn với Ông Tĩnh Tinh năm 1984, vợ chồng có hai con. Khi cưới, tài tử 50 tuổi còn Ông Tĩnh Tinh 20. Khoảng cách tuổi tác từng là chủ đề gây xôn xao đương thời. Bà từng nói: "Kiếp trước tôi là con chim hoàng yến được Lưu nuôi nấng. Vì thế kiếp này tôi được gả cho Lưu để báo ân người".

Lưu Gia Lương, Lưu Gia Huy đấu võ Hai tài tử Lưu Gia Lương (áo đen) và Lưu Gia Huy trổ võ công trên màn ảnh. Video: Bilibili

Trước khi là luật sư, bà đóng hơn 10 phim điện ảnh, truyền hình, trong đó có Lần đầu tiên (hợp tác Trương Quốc Vinh), Dương Quá và Tiểu Long Nữ (đóng cùng Trương Quốc Vinh, Lưu Tuyết Hoa).

Ông Tĩnh Tinh đi bước nữa năm 2019 cùng doanh nhân Hà Bưu. Ông Hà xuất thân gia tộc bề thế, danh tiếng bậc nhất Hong Kong. Cha của Hà Bưu là nhà từ thiện Hà Hồng Chương, gia đình sở hữu khoảng 200 bất động sản trên toàn thế giới. Còn anh họ của ông Hà Hồng Chương là Hà Hồng Sân- người được mệnh danh "Vua sòng bạc Macau" vì gây dựng đế chế casino ở đây.

Như Anh (theo Sing Tao News, HK01)