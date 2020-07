Trợ cấp cách ly PGA Tour lên tới 75.000 USD mỗi ca

Khoản tiền PGA Tour hỗ trợ mỗi golfer thành viên nhiễm nCoV gần bằng thu nhập đỉnh của 50% hộ gia đình Mỹ.

"Chúng tôi có chương trình trợ cấp cho thành viên của các đấu trường trực thuộc. Nếu được phát hiện dương tính trong tuần diễn ra giải hoặc trong quá trình thi đấu, người nhiễm bệnh sẽ thuộc diện thụ hưởng. Tuy nhiên, họ phải tuân thủ chặt chẽ quy chế phòng dịch chung mới được xét duyệt", Đặc phái viên Jay Monahan nói trong cuộc họp báo cập nhật tình hình Covid-19 ở PGA Tour tuần trước.

Theo quy chế phòng dịch mới được bổ sung hôm 1/7, các golfer và caddie ngừng thi đấu một tuần phải làm xét nghiệm tại nhà trước khi lên đường dự giải tiếp theo. Nhóm đối tượng này cũng thuộc diện xét duyệt nếu nhiễm bệnh.

PGA Tour áp dụng một mức hỗ trợ cho cả hai diện dương tính tại nhà lẫn tại địa điểm thi đấu. Theo đó, golfer thành viên nhận 75.000 USD và caddie được tăng từ 1.500 USD lên 5.000 USD trong quá trình "tự cấm túc".

Chad Campbell dương tính với nCoV hôm 30/6 ngay trước thềm Rocket Mortgage Classic. Ảnh: USA Today.

Mức trợ cấp này được xem là hào phóng so với tình hình chung. Mỹ ghi nhận tình trạng mất 20 triệu việc làm trong tháng 4 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 14,7 % trong báo cáo tháng cùng tháng của Cục Thống kê Lao động nước này.

Những văn bản phản ánh tình hình kinh tế xã hội của các cơ quan chuyên môn ở Mỹ thường sử dụng thuật ngữ "thu nhập hộ gia đình trung vị" (MHI - Median Household Income). Thuật ngữ này ngụ ý về lằn ranh chính giữa thang thu nhập, chia đều số hộ được thống kê. Theo số liệu đầu tháng 4/2020 của Cơ quan phát triển nhà ở và đô thị Mỹ, MHI trong năm tài chính 2020 (1/10/2019-30/9/2020) nhỉnh hơn 78.000 USD.

Và khi đối chiếu với tiền thưởng ở làng golf đỉnh cao Bắc Mỹ, trợ cấp cách ly 75.000 USD sẽ:

- Cao hơn 6.000 USD so với vị trí T17 ở RBC Heritage 2020 hạ màn hôm 21/6

- Tương đương thứ 20 về tiền thưởng Korn Ferry Tour 2020

- Bằng thứ 17 về tiền thưởng ở LPGA Tour 2020

- Nhiều hơn 28.000 USD so với tiền thưởng dành cho á quân Greg Norman ở major US Open 1984

