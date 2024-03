Triumph Speed 400 và Scrambler 400 X ra mắt, giá từ 170 triệu đồng

Bộ đôi môtô lắp động cơ 400 phân khối, nhập khẩu Thái Lan, bán tại Việt Nam từ tháng 3.

Triumph mở rộng dải sản phẩm môtô phân khối lớn tại Việt Nam bằng việc giới thiệu bộ đôi Speed 400 và Scrambler 400 X, hướng đến những người mới chuyển từ xe ga cao cấp lên môtô. Hai mẫu xe chia sẻ nhiều chi tiết giống nhau, như khung sườn, động cơ.

Triumph Speed 400 được phát triển cho khách hàng chủ yếu sử dụng trong đô thị. Còn Scambler 400 X đa dụng hơn khi có thể di chuyển trong phố lẫn off-road.

Cả hai mẫu môtô đều sử dụng khung sườn bằng thép ống, đèn chiếu sáng LED, đồng hồ analog tích hợp màn hình LCD. Kích thước vành của Speed 400 đều 17 inch trước/sau, trong khi Triumph Scambler 400 X có vành 19 inch phía trước và 17 inch phía sau.

Phuộc trước của Speed 400 hành trình 140 mm, bản Scrambler 400 X linh hoạt hơn với 150 mm. Giảm xóc lò xo trụ phía sau hai mẫu xe có thể điều chỉnh, riêng Speed 400 có hành trình 130 mm, còn Scrambler 400 X lớn hơn, ở mức 150 mm.

Trang bị an toàn của bộ đôi môtô Triumph là phanh đĩa đơn cho cả hai bánh. Phanh đĩa trước của Scrambler đường kính 320 mm, lớn hơn 20 mm so với Speed. Trong khi đĩa phanh sau cùng 230 mm. Trọng lượng Scrambler là 179 kg, nặng hơn 9 kg so với bản Speed (170 kg). Độ cao yên cũng khác nhau, bản Speed cao 790 mm, trong khi Scrambler nhỉnh hơn, ở mức 835 mm.

Triumph trang bị cho Speed 400 và Scrambler 400 X động cơ xi-lanh đơn dung tích thực 398 phân khối, làm mát bằng dung dịch. Động cơ cho công suất 39,5 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 37,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Hộp số côn tay 6 cấp.

Hai mẫu xe đi kèm các công nghệ hỗ trợ lái như bướm ga điện tử (ride-by-wire), hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control) và chống bó cứng phanh (ABS). Riêng hệ thống ABS trên mẫu Scrambler 400 X có thể bật/tắt.

Giá bán của Triumph Speed 400 là 169,9 triệu đồng và Scrambler 400 X là 189,9 triệu đồng. Xét về kiểu dáng, bộ đôi xe 400 phân khối mới của Triumph là đối thủ của Ducati Scrambler. Trước đây, mẫu xe Italy từng bán phiên bản 400 phân khối nhưng hiện chỉ còn bản từ 800 phân khối trở lên, giá từ 379 triệu đồng.

Phạm Trung