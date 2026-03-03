Triumph sắp ra mắt dòng môtô 350 phân khối

Ấn ĐộDòng môtô 350 phân khối mới ra mắt để hưởng lợi chính sách thuế, giúp dễ tiếp cận khách hàng hơn.

Hãng xe máy Anh Triumph hé lộ về mẫu môtô cỡ nhỏ mới dự kiến ra mắt vào tháng 4. Đây là dòng môtô 350 phân khối, bán ra đầu tiên ở thị trường Ấn Độ sau đó đến các quốc gia khác.

Triumph Speed 400 giá gần 170 triệu đồng tại Việt Nam. Ảnh: TriumphVN

Việc nhà phân phối dòng xe Triumph tại Ấn Độ đưa dòng xe 350 phân khối về kinh doanh một phần vì giá cũng như chính sách thuế cho dòng xe có dung tích nhỏ, theo chia sẻ từ CEO Rajiv Bajaj, liên doanh của Triumph và Bajaj.

Dòng môtô nhỏ nhất của Triumph ở Ấn Độ là 400 phân khối và đang phải chịu mức thuế GST 40%. Bằng cách giảm dung tích động cơ dưới 350 phân khối, dòng môtô mới đủ điều kiện hưởng mức thuế GST thấp hơn 18%. Việc điều chỉnh thuế này giúp Triumph và Bajaj cung cấp các dòng môtô với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Nền tảng động cơ 350 phân khối không phát triển mới hoàn toàn mà dựa trên động cơ 400 phân khối của Triumph, loại một xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng đang trang bị trên Speed 400, Scrambler 400 hay Thruxton 400.

Theo đó, động cơ mới sẽ có đường kính xi-lanh nhỏ hơn để dung tích nhỏ xuống dưới 350 phân khối, dẫn đến công suất giảm nhẹ 3-5 mã lực so với bản 400 phân khối với 40 mã lực và 37,5 Nm.

Theo kế hoạch, mẫu môtô 350 phân khối của Triumph sẽ ra mắt trong tháng 4. Thương hiệu môtô Anh nhắm đến nhóm khách hàng rộng hơn với dòng môtô 350 phân khối, bằng cách tận dụng ưu đãi thuế và giá cạnh tranh, đồng thời vẫn giữ nguyên các tính năng trên dòng 400 phân khối.

Ở Việt Nam, Triumph phân phối chính hãng dòng 400 phân khối với hai sản phẩm, Speed 400 giá 169,9 triệu đồng và Scrambler 400 X 189,9 triệu đồng.

Minh Vũ