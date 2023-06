Triumph ra mắt Speed 400 và Scrambler 400 X

Cặp môtô 400 phân khối lắp ráp tại Thái Lan, bán ra từ đầu năm 2024.

Thương hiệu môtô Anh quốc giới thiệu cặp đôi Speed 400 và Scrambler 400 X ra toàn cầu. Đây là những sản phẩm hợp tác giữa Triumph và Baja, một hãng xe máy ở Ấn Độ. Hai mẫu mới sẽ bán ra đầu tiên ở Ấn Độ, sau đó đến một số thị trường khác.

Bộ đôi môtô 400 phân khối thừa hưởng thiết kế và kiểu dáng của hai mẫu 900 phân khối, gồm Speed Twin 900 và Scrambler 900. Đối thủ của mẫu môtô 400 phân khối nhà Triumph là KTM 390 Duke, Kawasaki Z400.

Triumph trang bị cho Speed 400 và Scrambler 400 X động cơ một xi-lanh dung tích 398 phân khối, làm mát bằng dung dịch, công suất 39,5 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 37,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Côn tay, hộp số 6 cấp.

Cả hai đều sử dụng khung sườn bằng thép hình ống, đèn chiếu sáng LED, đồng hồ analog tích hợp màn hình LCD, vành sau 17 inch, bình xăng dung tích 13 lít. Hệ thống phanh ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo có thể điều chỉnh, cổng sạc USB-C.

Speed 400 lắp vành trước hợp kim nhôm đúc 10 chấu 17 inch, trong khi Scrambler dùng vành 19 inch. Giảm xóc trước hành trình ngược 43 mm với hành trình 140 mm trên Speed và 150 mm trên Scrambler. Giảm xóc đơn sau bằng khí với bình chứa bên ngoài và có thể điều chỉnh, mẫu Speed có hành trình 130 mm và 150 mm trên Scrambler.

Trang bị an toàn với cặp phanh đĩa đơn. Phanh đĩa trước của Scrambler 320 mm, lớn hơn 20 mm so với Speed. Trong khi đĩa phanh sau cùng 230 mm. Trọng lượng Scrambler là 179 kg, nặng hơn 9 kg so với bản Speed ở mức 170 kg. Độ cao yên cũng khác nhau, bản Speed cao 790 mm, trong khi Scrambler nhỉnh hơn ở mức 835 mm.

Theo kế hoạch, Triumph Speed 400 và Scrambler 400 X bán ra từ đầu năm 2024. Giá công bố gần thời điểm.

Minh Vũ

Ảnh: Triumph