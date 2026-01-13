Trinity Logistics mở rộng thị trường qua M&A

MỹTrinity Logistics vừa mua lại Granite Logistics hôm 5/1 để mở rộng độ phủ và tăng cường năng lực vận chuyển hàng hóa chuyên biệt.

Giá trị thương vụ không được hai bên tiết lộ. Sau thương vụ, Trinity bổ sung thêm hai trung tâm dịch vụ khu vực (RSC) tại Minneapolis và Sartell (bang Minnesota). Cả hai địa điểm sẽ do Phó chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển chiến lược Paul Nelson quản lý. Granite hiện chuyên về vận chuyển hàng flatbed, hàng siêu trường siêu trọng và hàng nặng.

Trinity đã hoạt động kinh doanh được 45 năm. Ảnh: Trinity Logistics

Sarah Ruffcorn, Chủ tịch Trinity Logistics, cho biết việc sáp nhập mở ra "một chương mới đầy hứng khởi" cho cả hai bên, đồng thời đánh giá cao kinh nghiệm ngành và cam kết của Granite trong mối quan hệ với khách hàng và đối tác vận tải.

Hai đồng sở hữu Granite Logistics là Jeff Smiens và Pat Lynch sẽ tiếp tục làm việc trong tập đoàn sau thương vụ. Ông Smiens nhấn mạnh doanh nghiệp không thay đổi bản sắc mà chỉ mở rộng năng lực phục vụ trong một thương hiệu quy mô toàn quốc. Ông Lynch cho rằng đây là bước phát triển tự nhiên sau gần 14 năm hợp tác với Trinity.

Granite Logistics, có trụ sở tại Minnesota, trước đó là đối tác đại lý vận tải của Trinity trong gần 14 năm. Granite hiện có khoảng 135 nhân sự.

Trinity là doanh nghiệp logistics bên thứ ba có trụ sở tại Seaford, bang Delaware, hiện xếp thứ 60 trong Top 100 công ty logistics lớn nhất Bắc Mỹ của Transport Topics và đứng thứ 24 ở mảng môi giới vận tải. Trước khi mua lại Granite, Trinity có khoảng 420 nhân viên. Đại diện Trinity cho biết Granite là một trong những đối tác đại lý thành công và uy tín nhất của công ty trong nhiều năm qua.

Như Ý (Theo Transport Topics)