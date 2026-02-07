Bạn gái giấu tôi chuyện từng trao lần đầu cho người yêu cũ

Tôi cứ nghĩ mãi không biết vì sao bạn gái lại chọn giấu kín , là vì sợ tôi nghĩ nhiều hay vì chưa đủ tin tưởng tôi?

Mọi người có đặt nặng chuyện người yêu đã mất lần đầu hay chưa không? Tôi là nam, sinh năm 2008, bạn gái bằng tuổi, quen nhau được 6 tháng. Trước giờ, tình cảm khá ổn, cả hai đều nghiêm túc và tôi nghĩ mình hiểu bạn gái đủ nhiều. Nhưng trong buổi đi tất niên cuối năm hôm vừa rồi, lúc mọi người hơi quá chén, bạn của người yêu tôi cứ nói bóng gió chuyện em từng trao lần đầu cho người cũ. Tôi nghe mà đứng hình, vì trước giờ hoàn toàn không biết gì và bạn gái cũng chưa từng kể.

Thật ra tôi không phải kiểu người quá khắt khe hay cổ hủ. Ai cũng có quá khứ, tôi hiểu điều đó. Nhưng từ hôm đó tới giờ, trong đầu tôi cứ lấn cấn, không phải vì chuyện "còn hay mất", mà là cảm giác tôi là người ngoài cuộc trong một điều khá quan trọng của bạn gái. Tôi cứ nghĩ mãi không biết vì sao em lại chọn giấu, là vì sợ tôi nghĩ nhiều hay vì chưa đủ tin tưởng tôi?

Tôi không muốn làm lớn chuyện, vì nhìn lại thì hiện tại bạn gái vẫn đối xử với tôi rất tốt. Nhưng càng cố gạt đi, đầu tôi lại càng tự đặt câu hỏi, kiểu cảm giác hơi hụt hẫng mà không biết gọi tên thế nào. Có lúc tôi thấy bản thân hơi trẻ con khi để ý chuyện quá khứ nhưng cũng có lúc lại thấy mình có quyền buồn vì chỉ biết thông tin đó từ người ngoài. Giờ tôi phân vân không biết nên hỏi thẳng với bạn gái không? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

về cảm giác của tôi hay cứ giữ trong lòng rồi tự vượt qua. Tôi sợ nếu nói ra thì bạn ấy nghĩ tôi phán xét, còn nếu im lặng thì tôi lại cứ suy nghĩ mãi. Không biết mọi người có ai từng rơi vào cảm giác giống vậy chưa, và mọi người nhìn nhận chuyện này như thế nào?

Minh Đạt