Trinh sát kể cách đổi mới tư duy khi điều tra vụ '4 tiếp viên xách ma túy'

Hà NộiCơ quan điều tra đổi mới áp dụng pháp luật, tư duy xử lý tội phạm để mở rộng chuyên án "4 tiếp viên hàng không xách ma túy", qua đó khởi tố thêm hơn 2.000 người trong các đường dây.

Chuyên án truy xét mang bí số VN10 được xác lập từ năm 2023, liên quan việc 4 tiếp viên hàng không bị phát hiện xách ma túy về Việt Nam. Tính đến nay, công an TP HCM đã khởi tố tổng cộng 2.005 bị can, chứng minh số tiền giao dịch ma túy lên đến gần 29.000 tỷ đồng; chặt đứt gần 500 nhánh, phân nhánh của đường dây phạm tội hoạt động tại 34 tỉnh, thành, "khui" từng vỏ bọc của các ông trùm để thu gần 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn.

Đại úy Trần Vĩnh Chiến tại chia sẻ tại lễ vinh danh, tối 6/8. Ảnh: Phạm Kiên

Tối nay tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ 9 do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội, chia sẻ về thời kỳ đầu tiếp nhận vụ án, đại úy Trần Vĩnh Chiến (Đội phó điều tra 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM) cho hay các điều tra viên đã rất áp lực về thời gian và đặc biệt là dư luận xã hội khi quy kết "4 tiếp viên phạm tội".

Công an TP HCM phải huy động nhiều lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ lai lịch nhóm nhận kiện hàng chứa ma túy. Cuối cùng, nhà chức trách kết luận "các tiếp viên bị lợi dụng" để vận chuyển trái phép ma túy nên trả tự do cho họ, không làm oan người vô tội.

Theo đại uý Chiến, dù vậy áp lực vẫn "đè nặng" lên cơ quan điều tra khi có hàng trăm bài viết tiêu cực trên mạng xã hội thắc mắc việc trả tự do này có đúng pháp luật hay không. Không nản lòng, Chiến và các đồng đội đã đổi mới tư duy trong áp dụng pháp luật, xử lý tội phạm mà "không phụ thuộc vào việc thu được ma túy hay không".

Ban chuyên án cũng sơ đồ hóa các đầu mối thông tin nghiệp vụ để lần theo dấu vết. Với phương châm không "đánh khúc giữa" mà bắt xử lý toàn bộ đường dây cùng kẻ chủ mưu, cầm đầu, kể cả người mua ma túy để sử dụng, việc điều tra đã thu nhiều kết quả.

Cán bộ nhà nước không hư hỏng thì doanh nghiệp không thể thao túng

Ngoài kết quả đấu tranh về ma túy, Đại hội cũng điểm lại 11 đại án về kinh tế, tham nhũng mà C03 Bộ Công an đấu tranh triệt phá trong hai năm qua.

Đại tá Nguyễn Hữu Sơn, Phó cục trưởng C03, cho hay khi tổng kết các vụ án đã rút ra nguyên lý chung của tội phạm là luôn hướng tới lợi ích bất hợp pháp. Các vụ án đều có hành vi thông đồng, móc ngoặc và giúp sức của một số lãnh đạo các cấp có liên quan.

"Khi phá án, chúng tôi luôn đặt câu hỏi tại sao có doanh nghiệp vào bộ ngành nào cũng trúng thầu. Chung quy lại, nếu không có cán bộ nhà nước hư hỏng thì doanh nghiệp không thực hiện được hành vi thao túng", đại tá Sơn nói.

Khi điều tra, nếu phát hiện lãnh đạo các cấp có liên quan, C03 đều báo cáo cấp có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo và cách xử lý. Cuối cùng, mục đích là để trong sạch bộ máy, trong sạch nền kinh tế và tạo sự răn đe cảnh tỉnh cho cả vùng, lĩnh vực.

Đại tá Nguyễn Hữu Sơn, Phó cục trưởng C03 Bộ Công an, tối 6/8. Ảnh: Phạm Kiên

Phát biểu tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà ngành công an đã đạt được trong những năm qua.

Theo Thủ tướng, công an đã thể hiện sâu sắc hơn văn hóa phụng sự, văn hóa công an cách mạng. Toàn ngành cũng gương mẫu đi đầu trong triển khai chính sách của Đảng, Nhà nước; tiên phong thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy; dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số quốc gia...

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 12 tập thể, cá nhân và tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho một cá nhân, tối 6/8. Ảnh: Phạm Kiên

Bước vào giai đoạn mới, Thủ tướng đề nghị ngành công an cần xây dựng tốt, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự xã hội. Khi đấu tranh hiệu quả với tội phạm, ngành công an cần thực hiện theo phương châm "đánh đúng, đánh trúng, đánh đến cùng và đánh phải thắng", nhưng cũng phải lấy phòng ngừa làm trung tâm và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho kết quả hoạt động.

Phạm Dự