MỹDiễn viên Trung Quốc Trịnh Sảng ra tòa đối chất với tình cũ - Trương Hằng - để giành quyền nuôi hai con.

Theo trang 163, tại phiên tòa diễn ra ở Denver, bang Colorado ngày 22/3, diễn viên cho biết thuê một căn hộ ở Denver trong vòng một năm, visa của cô thời hạn sáu tháng. Hiện cô không có bất kỳ kế hoạch công việc nào, dành mọi tâm huyết cho vụ kiện giành con. Khi thẩm phán hỏi kế hoạch về Trung Quốc, cô cho biết phụ thuộc vào việc sắp xếp cho con.

Trịnh Sảng (trái) rời tòa án. Ảnh: Sina.

Cô cho biết trước đây ăn kiêng quá độ dẫn đến tim mạch không khỏe, vì thế không tự mang thai, tránh rủi ro. Tháng 12/2018, cô và Trương Hằng chọn dịch vụ mang thai hộ tại California. Tới cuối tháng 9/2019, cô và bạn trai chia tay. Hai người không có kế hoạch nuôi con cụ thể, chỉ bàn bạc sẽ đưa trẻ về Trung Quốc, phía Trịnh Sảng nuôi con, Trương Hằng đồng ý.

Trịnh Sảng cho biết tháng 9/2019, cô xem điện thoại của Trương Hằng, phát hiện anh có quan hệ tình cảm với một số cô gái. Cô đau buồn, cho rằng Trương Hằng giả dối với mình, coi con cái là trò giải trí. Lúc đó, cô muốn ngừng chuyện mang thai hộ vì không chắc sẽ cho con gia đình hạnh phúc. Khi bình tĩnh lại, cô bỏ ý định. Phía dịch vụ mang thai hộ làm chứng, xác nhận Trịnh Sảng từng muốn phá thai hoặc cho hai bé làm con nuôi.

Trịnh Sảng, Trương Hằng tại sự kiện năm 2019. Ảnh: Sina.

Khi thẩm phán hỏi Trịnh Sảng tại sao không thăm khi con chào đời, ban đầu cô trả lời "do không biết", sau đó cho biết cô ký văn bản, ủy thác một mình Trương Hằng đi nhận con. Trịnh Sảng nói đã gặp con sau khi sang Mỹ, các con ngủ trong tay cô. Diễn viên nghi ngờ Trương Hằng không trực tiếp chăm con vì các bé bất an khi ở với bố. Cô đề nghị hai bên đều có quyền giám hộ con, vì trẻ cần cả cha lẫn mẹ. Khi tòa hỏi Trịnh Sảng đã xét nghiệm Covid-trước khi gặp con chưa, cô đáp sẽ làm tất cả để bảo đảm an toàn cho con. Nếu cần, mỗi lần gặp con, cô đều xét nghiệm trước.

Trương Hằng phản bác Trịnh Sảng, cho biết hai con sợ sệt khi mẹ tới thăm. Anh tiết lộ Trịnh Sảng mắc bệnh trầm cảm, có ý định tự tử, đi tu. Năm 2018, cô từng không chịu ăn uống, không làm việc suốt hai tháng, mua thuốc tự tử để dưới gối. Vì thế, anh không yên tâm giao con cho tình cũ. Trịnh Sảng thừa nhận từng trầm cảm, tự tử, bản thân gặp trở ngại giao tiếp nhưng không dám đi gặp bác sĩ vì là người nổi tiếng. Tòa đề nghị diễn viên giám định sức khỏe tâm thần. Phiên xử tiếp theo diễn ra vào 6/4.

Trịnh Sảng: Cái giá của nổi tiếng quá sớm Trịnh Sảng khi làm đại sứ của nhà mốt Prada. Video: 163.

Hiện, ngoài giành quyền nuôi con, Trịnh Sảng vướng nhiều vụ kiện, trong đó có vụ công ty phim Hải Ninh Đông Khai kiện diễn viên vi phạm hợp đồng, khiến tác phẩm Người tình phỉ thúy không thể ra mắt. Trịnh Sảng còn đang kiện mạng xã hội Weibo xâm phạm quyền lợi của cô.

Như Anh