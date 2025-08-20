Trịnh Minh Hiền độc tấu violin ca khúc 'Người Hà Nội'

MV ''Người Hà Nội'' của nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền tôn vinh nét đẹp người thủ đô trong lao động và cuộc sống thường nhật.

'Người Hà Nội' phiên bản violin MV ''Người Hà Nội'' ra mắt hôm 19/8.

Tác phẩm mở đầu album Lấp lánh vàng sao, được cô giữ giai điệu nguyên bản nhưng lồng ghép nhiều kỹ thuật violin cổ điển như kẹp bè, cadenza tự do. Bản nhạc gửi thông điệp về lòng biết ơn, trách nhiệm của người trẻ trong việc gìn giữ hòa bình, cống hiến, xây dựng đất nước.

MV do đạo diễn người Italy Gianmarco Maccabruno Giommetti - cộng sự thân thiết của Trịnh Minh Hiền - thực hiện. Đạo diễn chọn hơn 60 chân dung người Hà Nội, hơn 30 bối cảnh tiêu biểu của thủ đô, khắc họa nếp sống ngày nay, đồng thời lưu giữ những hình ảnh của thế hệ cũ.

Cố nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi viết ca khúc đầu năm 1947, ca ngợi tinh thần chiến đấu của người dân. Bài hát sau đó trở thành nhạc hiệu Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Theo nhạc sĩ Đức Trịnh, tác phẩm được tư duy theo ngôn ngữ khí nhạc, là một trong những ca khúc có giá trị nhất viết về thủ đô.

Trịnh Minh Hiền có nhiều sản phẩm truyền tải tình yêu đất nước và con người Việt Nam.

Album Lấp lánh vàng sao kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của nghệ sĩ gồm chín tác phẩm, trong đó có tám bản hòa tấu thuộc dòng nhạc cách mạng, được cô chuyển soạn riêng cho violin. Mỗi giai điệu là một lát cắt sống động của lịch sử, trải dài khắp đất nước như Quê em, Quảng Bình quê ta ơi, Cô gái vót chông, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Bài ca bên cánh võng.

Các bản nhạc được sắp xếp theo thứ tự thời gian ra đời, từ năm 1945 đến nay, như hành trình âm nhạc xuyên suốt 80 năm đất nước giành và giữ độc lập. ''Âm nhạc cách mạng gắn liền vận mệnh dân tộc. Tôi tha thiết với từng giai điệu của Tổ quốc và muốn vẽ bằng thanh âm của tiếng vĩ cầm'', nghệ sĩ nói. Dự án còn có ca khúc mới - Biển sóng - do nghệ sĩ sáng tác, tôn vinh hình ảnh người lính Trường Sa.

Trịnh Minh Hiền sinh năm 1980 tại Hà Nội. Năm 2003, cô tốt nghiệp thủ khoa hệ Đại học, khoa Dây tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hồi tháng 4/2023, nghệ sĩ ra mắt MV Đất nước trọn niềm vui và album Phượng Linh, gồm 12 tác phẩm do cô chuyển soạn, sáng tác và biểu diễn độc tấu cùng nhiều nghệ sĩ. Dịp Quốc khánh 2/9 năm 2022, cô giới thiệu MV Quốc ca, phiên bản violin độc tấu. Tháng 9/2023, cô thực hiện tác phẩm Sóng Trường Sa, ghi lại cuộc sống của những người lính canh gác biển đảo.

Phương Linh

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp