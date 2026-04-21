Trình duyệt Chrome ở Việt Nam được tích hợp chatbot Gemini

Gemini tích hợp vào Chrome cho phép người dùng có thể tương tác nhanh với mọi website trên trình duyệt, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư.

Trong thông báo hôm 21/4, Google cho biết đã triển khai Gemini trên Chrome tới người dùng tại một số thị trường châu Á - Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Australia, Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Hàn Quốc. Tính năng này sẽ xuất hiện trên trình duyệt cả ở phiên bản máy tính Mac, Windows và iOS.

Khác với trải nghiệm Gemini như hiện nay là được truy cập trên một trang riêng, Gemini tích hợp trong Chrome sẽ luôn xuất hiện ở một góc cửa sổ ứng dụng Chrome. Người dùng có thể mở lên bất cứ khi nào trong lúc đang duyệt web.

Nút Gemini trên trình duyệt Google Chrome tại Việt Nam từ 21/4. Ảnh: Lưu Quý

Khi đó, một cửa sổ chatbot Gemini sẽ hiện ra bên cạnh và tự động đọc thông tin trên website mà người dùng đang mở. Từ đó, họ có thể tương tác mà không cần mở thêm tab mới hay nạp dữ liệu vào Gemini. Theo Google, Gemini trên Chrome cũng được tích hợp sâu hơn với các dịch vụ trong hệ sinh thái của hãng. Theo đó, người dùng có thể tạo lịch hẹn qua Google Calendar, tra cứu địa điểm bằng Google Maps, soạn và gửi thư điện tử qua Gmail, hoặc đặt câu hỏi liên quan đến video trên YouTube mà không cần rời trang web đang mở.

Trong thử nghiệm với việc xem YouTube, người dùng có thể mở Gemini, yêu cầu chatbot tóm tắt nội dung video. Hoặc khi nhận được một thư mời họp, người dùng có thể yêu cầu đưa vào lịch, hoặc giúp soạn email mà không cần mở thêm cửa sổ.

Ngoài tương tác bằng chữ, Google cũng cho biết Gemini này có thể xử lý ảnh nhờ sức mạnh của Nano Banana 2. Việc này cho phép chỉnh sửa hình ảnh trên web bằng câu lệnh văn bản nhanh. Chẳng hạn khi gặp một bức ảnh trên website, người dùng có thể mở Gemini yêu cầu tạo ra một bức ảnh khác theo yêu cầu dựa trên tấm ảnh gốc, mà không cần phải tải về. Bên cạnh đó, tính năng Trí tuệ Cá nhân giúp Gemini ghi nhớ ngữ cảnh từ các cuộc trò chuyện trước đó nhằm đưa ra phản hồi phù hợp hơn với nhu cầu tìm kiếm của người dùng.

Thử nghiệm dùng Gemini trên Chrome tóm tắt một video YouTube. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên việc chạy Gemini trên toàn bộ trình duyệt cũng đặt ra những câu hỏi về an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân. Google cho biết Gemini trên Chrome được phát triển theo các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, đồng thời bổ sung những cơ chế phòng vệ mới nhằm giảm rủi ro từ các mối đe dọa trực tuyến.

Theo hãng, tính năng tự động duyệt web cũng được thiết kế theo hướng tăng quyền kiểm soát cho người dùng. Trong một số tác vụ như mua sắm trực tuyến hoặc đăng nội dung lên mạng xã hội, hệ thống sẽ tạm dừng và yêu cầu người dùng xác nhận hoặc trực tiếp hoàn tất thao tác.

Để sử dụng Gemini tích hợp trên trình duyệt, người dùng cần cập nhật Chrome lên phiên bản mới nhất.

