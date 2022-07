Trình diễn pháo hoa ven sông Hàn

Tối 9/7, hàng chục nghìn người dân và du khách đã đổ về khu vực Công viên châu Á (quận Hải Châu) để chờ đón màn pháo hoa từ Đại nhạc hội Take me to the Sun. Đây là chương trình nghệ thuật lớn nhất trong chuỗi Lễ hội tận hưởng màu hè Đà Nẵng 2022, nhằm kích cầu và tạo thêm sản phẩm du lịch phục vụ du khách.