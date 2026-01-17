Trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn tại Hà Nội

Gần 10.000 đơn vị pháo được chuẩn bị cho màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao trong chương trình mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao do UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức, dự kiến diễn ra lúc 20h tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đúng ngày bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Điểm nhấn chương trình là màn trình diễn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút, là một trong những chương trình quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong các dịp bắn pháo hoa tại Hà Nội.

Theo ban tổ chức, tổng số pháo hoa sử dụng cho màn trình diễn lên tới gần 10.000 đơn vị, gồm khoảng 4.600 quả pháo hoa tầm cao, 950 giàn phun và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật. Quy mô này gấp nhiều lần các sự kiện bắn pháo hoa thường niên tại Hà Nội. Trong đó, riêng số lượng pháo hoa tầm cao nhiều hơn gần 7 lần so với các dịp trước.

Kỹ thuật trình diễn hiện đại tại DIFF 2025 sẽ được ứng dụng trong màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại Hà Nội. Ảnh: Ánh Dương

Pháo hoa được lập trình đồng bộ với âm nhạc, tạo thành một màn trình diễn ánh sáng trên bầu trời Hà Nội. Các hiệu ứng nổ, phun và hỏa thuật được tính toán theo từng cao trào của chương trình. Ban tổ chức cho biết, trận địa pháo hoa hỏa thuật lần đầu được bố trí trực tiếp trên mái nhà và hai bên cánh khán đài B của Sân vận động Mỹ Đình theo địa hình vòng cung. Trong khi đó, khu vực bắn pháo hoa tầm cao được thiết kế bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật, an toàn và mỹ thuật. Cách bố trí này cũng giúp tối ưu tầm nhìn và hiệu ứng lan tỏa cho khán giả.

Show diễn kết hợp pháo hoa nghệ thuật của Sun Group tại Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương

Ngoài màn pháo hoa kết thúc chương trình, pháo hoa hỏa thuật còn được lồng ghép trong nhiều tiết mục biểu diễn, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, laser và các hiệu ứng sân khấu. Ban tổ chức còn ứng dụng công nghệ trình diễn 3D Mapping, sân khấu đa lớp với hệ thống trên 3.000 m2 LED di động hiện đại.

Sân khấu Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 được dàn dựng bởi Sun Group. Ảnh: Ánh Dương

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), dự kiến có khoảng 15.000 đại biểu và khách mời tham dự. Toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và các nền tảng số.

Trong đó, trận địa pháo hoa sẽ do Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ kinh phí, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 tổ chức thực hiện. Đi cùng là sự tham gia của hơn 80 chuyên gia và kỹ thuật viên. Sun Group là thương hiệu đồng hành suốt 13 mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF cùng các show diễn kết hợp pháo hoa nghệ thuật tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Cát Bà...

Đan Minh