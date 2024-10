Trình diễn AI, drone tại lễ hội khoa học công nghệ TP Thủ Đức

TP HCMNgười dân khi tham gia Thu Duc Innovation Fest 2024 được tương tác với AI, xem trình diễn drone, tìm hiểu quy hoạch TP Thủ Đức trên sa bàn 3D…

Lễ hội quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo TP Thủ Đức (Thu Duc Innovation Fest 2024) diễn ra từ 15 - 18/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Sự kiện do UBND TP Thủ Đức phối hợp với HTV Cafe Tek tổ chức lần đầu tiên, quy mô hơn 150 gian hàng giới thiệu công nghệ của các đơn vị nghiên cứu, viện trường, doanh nghiệp...

Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết thông tin về Lễ hội khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sáng 1/10. Ảnh: Hà An

Dự kiến các công nghệ được giới thiệu tại Thu Duc Innovation Fest 2024 gồm trí tuệ nhân tạo (AI) hóa thân thành ca sĩ, DJ biểu diễn âm nhạc phục vụ người dân. Các nghệ sĩ AI có thể trò chuyện với người thật để tăng tương tác và trình diễn công nghệ. Hơn 30 robot được bố trí trong khu vực lễ hội để cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân tham quan sự kiện. Lễ hội sẽ biểu diễn drone quy mô lớn trình diễn tạo hình ánh sáng. Các drone cũng tham dự các cuộc đua quy mô nhỏ do ban tổ chức thiết kế.

Dịp này, UBND TP Thủ Đức giới thiệu sa bàn 3D thông tin về quy hoạch chung với các phân khu chức năng phát triển của địa phương. Chính quyền TP Thủ Đức tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước về định hướng phát triển đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông. Trong mục tiêu phát triển đô thị của TP Thủ Đức sẽ khuyến khích tinh thần nghiên cứu, đổi mới sáng tạo phát triển công nghệ từ người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Tại buổi công bố thông tin sáng 1/10, ông Mai Hữu Quyết, Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết ngoài công nghệ của doanh nghiệp, các sản phẩm nghiên cứu trong viện trường cũng được giới thiệu để người dân trải nghiệm, giúp các nhà khoa học đánh giá tính khả thi, tiềm năng thị trường. Do đó, lễ hội lấy khẩu hiệu "From lab to life" với mục tiêu đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra cuộc sống.

"Chúng tôi mong muốn các nhà phát triển khoa học công nghệ coi lễ hội là nơi giới thiệu sản phẩm đến công chúng nhanh nhất. Điều này đáp ứng kỳ vọng định hướng TP Thủ Đức là trung tâm công nghệ đổi mới sáng tạo của TP HCM và cả nước", ông Quyết nói, thêm rằng Thu Duc Innovation Fest sẽ được tổ chức thường niên.

Thiết kế sân khấu 360 độ tại lễ hội. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ lễ hội, sẽ diễn ra hai cuộc thi Sáng tạo vì Tương lai thành phố Thủ Đức - Thu Duc The Next Innovator 2024 và Design Thinking - Đổi mới sáng tạo mở Thủ Đức 2024 giới thiệu các sản phẩm công nghệ của học sinh, sinh viên. Người dân quan tâm có thể tham gia hơn 100 hoạt động trải nghiệm, âm nhạc, thi đấu, giao thương và phiên hội thảo, giới thiệu, ra mắt công nghệ trong khuôn khổ sự kiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thu Duc Innovation Fest 2024 được tổ chức nhằm tạo kết nối, chia sẻ kiến thức giữa các chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư và cộng đồng yêu công nghệ. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp sáng tạo và ứng dụng công nghệ hàng đầu Việt Nam và thế giới có thể đến gần với người dân thông qua các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, mua sắm trên nền tảng công nghệ.

Hà An