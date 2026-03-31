Trình Chính phủ dự thảo tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng

Bộ Nội vụ trình Chính phủ dự thảo nâng lương cơ sở từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng, tương đương tăng 8,1% từ ngày 1/7, theo lộ trình điều chỉnh tiền lương khu vực nhà nước.

Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức lương này là căn cứ tính lương trong bảng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo công thức lương = lương cơ sở x hệ số lương. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để tính hoạt động phí, sinh hoạt phí và các khoản trích theo quy định.

Cơ quan soạn thảo cho biết việc điều chỉnh là cần thiết nhằm tạo động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Các nhóm thụ hưởng gồm cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã; viên chức đơn vị sự nghiệp công lập; lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc trong các hội được ngân sách hỗ trợ; lực lượng vũ trang và người làm việc trong tổ chức cơ yếu; cùng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Dự thảo cũng nêu phương án xử lý đối với các cơ quan đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương. Theo đó, phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm của tháng 6/2026 sẽ được bảo lưu khi chuyển sang áp dụng mức lương mới từ ngày 1/7, nhưng không vượt quá mức đang hưởng.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri Lào Cai sáng 9/3, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ dự kiến điều chỉnh lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, từ mức 2,34 triệu đồng lên khoảng 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Việc điều chỉnh này kéo theo tăng lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và các chính sách an sinh liên quan.

Bà Trà nhấn mạnh việc tăng lương phải được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, kiểm soát lạm phát và bảo đảm cân bằng giữa các nhóm hưởng chính sách, đồng thời gắn với lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27.

