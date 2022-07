Trình báo mất hơn một tỷ đồng trong ôtô

Bà Rịa - Vũng TàuTrình báo cảnh sát, ông Phan Văn Tâm, 44 tuổi, cho biết đậu ôtô để vào công ty chừng 15 phút, khi trở ra kính xe đã bị đập vỡ, mất hơn một tỷ đồng.

Ngày 18/7, Công an TP Bà Rịa cho biết, camera an ninh khu vực công ty bất động sản của ông Tâm tại phường Long Hương đã ghi hình người đàn ông cao to, chạy xe máy gắn biển số giả, có dấu hiệu liên quan đến vụ trộm tiền.

Hình ảnh người đàn ông nghi vấn đang bị cảnh sát truy tìm. Ảnh: cắt từ camera an ninh

Trước đó, sáng ngày 12/7, ông đến ngân hàng rút hơn 900 triệu đồng, bỏ cùng 100 triệu đồng có sẵn vào túi nylon để ở ghế phụ xe bán tải. Sau đó, ông lái ôtô đến dự án bất động sản ở phường Long Hương, cách đó không xa.

Ông Tâm đậu xe trước văn phòng công ty, vào trong làm việc, quên cầm theo bọc tiền. Một lúc sau trở ra, ông thấy kính xe ở ghế phụ bị đập bể, toàn bộ số tiền bị mất.

Công an TP Bà Rịa đã phát thông báo truy tìm người đàn ông khả khi.

Trường Hà