Trình báo mất gần 100 lượng vàng

Cà MauÔng Lê Kha Ly, chủ tiệm kim hoàn, trình báo bị mất gần 100 lượng vàng trị giá khoảng 3 tỷ đồng, cửa có vết cạy, camera ghi hình có người đột nhập.

Ngày 9/6, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã tiếp nhận trình báo từ công an cấp dưới, đang làm rõ vụ án.

Bốn hôm trước, ông Ly, 47 tuổi, trình báo với Công an xã Thanh Tùng về việc bị kẻ gian đột nhập tiệm kim hoàn tại khu vực chợ xã, lấy đi 20 lượng vàng 24k, 70-80 lượng vàng 18k. Tại hiện trường, công an ghi nhận cửa sắt của tiệm có dấu vết bị cạy, camera an ninh ghi hình một người đàn ông đột nhập.

Ông Lê Quốc Bảy, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, cho biết do tính chất sự việc vượt thẩm quyền nên hồ sơ đã chuyển cho công an tỉnh điều tra.

An Minh