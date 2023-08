Trình báo mất 5 tỷ đồng do bị lừa cài 'ứng dụng bảo mật' trên điện thoại

Đà NẵngChị Huệ trình báo bị kẻ gian gọi điện thoại thao túng tâm lý, gửi lệnh bắt giữ và phong tỏa tài sản, rồi hướng dẫn cài ứng dụng chứa mã độc để lấy 5 tỷ đồng trong tài khoản.

Trình báo tới Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng), chị Huệ, 36 tuổi, cho hay vào cuối tháng 7 nhận được cuộc gọi của người tự nhận là cán bộ Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) thông báo chị đang bị điều tra vì liên quan một nhóm tội phạm rửa tiền, buôn bán ma túy.

Lệnh bắt tạm giam giả do kẻ gian gửi cho chị Huệ. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi yêu cầu chị Huệ khai báo lý lịch, quá trình làm việc, di chuyển, số dư tại các tài khoản ngân hàng, "viên công an" đã gửi "Lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản" của "Viện Kiểm sát nhân dân tối cao" với chị.

Người này nói nếu chị Huệ thấy bị oan thì làm theo hướng dẫn để cơ quan chức năng giải quyết, đồng thời yêu cầu không được tiết lộ thông tin với bất kỳ ai trong thời gian chờ kết luận cuối cùng.

"Nam công an" sau đó gửi cho chị Huệ một ứng dụng có tên "Phần mềm bảo mật" có logo của Bộ Công an, kèm hướng dẫn cài đặt.

Ngày 8/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho hay thực chất đây là phần mềm chứa mã độc. Chị Huệ trình báo cài đặt xong thì mất quyền kiểm soát các ứng dụng trên điện thoại. Kẻ gian đã "chiếm đoạt 5 tỷ đồng" trong tài khoản ngân hàng của chị.

Chiêu lừa này không mới song vẫn nhiều người sập bẫy. Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại cho người lạ; không làm theo các yêu cầu chuyển tiền, cài đặt ứng dụng dù người chủ động liên lạc tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước.

Ngọc Trường

* Tên nạn nhân đã thay đổi