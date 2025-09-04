Triệu Vy lộ diện

Diễn viên Trung Quốc Triệu Vy hiếm hoi chia sẻ ảnh hiện tại, sau bốn năm vắng bóng làng giải trí.

Theo HK01, minh tinh 49 tuổi hiện ở Tân Cương, cô và một số bạn bè đi phượt, cắm trại, đốt lửa trại ban đêm, vừa nhảy múa vừa ngắm trời sao. Trên Weibo, người đẹp đăng loạt ảnh trong chuyến du lịch. Cô để mặt mộc, một số bức đầu bù tóc rối.

Triệu Vy du ngoạn Tân Cương. Ảnh: Weibo

Minh tinh giữ im lặng về các ồn ào liên quan tài chính. Theo trang National Business Daily đầu tháng 8, cô bị cấm giao dịch cổ phiếu ở ba nơi gồm Công ty truyền thông văn hóa Long Vy, Công ty giải trí Ha Bảo và Công ty đầu tư Đông Nhuận Phát đồng thời bị đóng băng số tài sản trị giá 15,9 triệu tệ (58 tỷ đồng) tại những công ty này. Hiện Triệu Vy liên quan 16 công ty, trong đó 10 đơn vị còn hoạt động.

Triệu Vy trên thảo nguyên. Ảnh: Weibo

Từ năm 2021 đến nay, mọi hoạt động của Triệu Vy ở làng giải trí bị dừng lại. Lần gần nhất minh tinh xuất hiện công khai là tại sự kiện thời trang của hãng Fendi - thương hiệu cô từng làm đại sứ - hồi tháng 7/2021. Tháng 8 cùng năm, toàn bộ phim cô đóng chính bị gỡ khỏi các nền tảng video, tên của diễn viên bị xóa khỏi cổng thông tin các giải thưởng phim ảnh. Các thương hiệu mà Triệu Vy đại diện cũng ẩn hoặc xóa bài viết liên quan cô trên Weibo. Những động thái khiến fan cho rằng minh tinh bị "phong sát", nhưng giới chức chưa công bố lý do Triệu Vy bị phạt.

Triệu Vy tận hưởng thiên nhiên hùng vĩ. Ảnh: Weibo

Cuối năm ngoái, minh tinh cho biết chấm dứt hôn nhân với Huỳnh Hữu Long từ nhiều năm trước, vì thế không liên quan những sự việc liên quan chồng cũ. Theo On, ông Huỳnh Hữu Long vướng nhiều khoản nợ, bị đòi số nợ 700 triệu HKD (hơn 90 triệu USD). Hiện, tổng cộng ông gánh số nợ 1,1 tỷ HKD (141 triệu USD).

Theo On, những năm gần đây Triệu Vy tìm hiểu Phật giáo. Trên trang cá nhân tháng 5, cô đăng ảnh đời thường kèm những câu trong sách của đạo sư Tây Tạng Chogyam Trungpa: "Dũng cảm không phải là cố nói ra câu 'tôi không sợ' mà là bằng lòng chấp nhận sự yếu đuối của bản thân". Từ cuốn sách, Triệu Vy học được cách đối diện sự sợ hãi của chính mình, không trốn chạy những mềm yếu, vụn vỡ trong lòng, dần vượt qua nỗi bất an.

Triệu Vy xuất hiện cùng con gái Triệu Vy và con gái Huỳnh Tân, 15 tuổi, tại sân bay ở Bắc Kinh cuối tháng 7. Video: Weibo

Người đẹp từng là một trong "tứ đại hoa đán" màn ảnh Trung Quốc. Xinhua nhận xét cô thuộc số ít nữ nghệ sĩ gốc Hoa đạt được thành tựu ở cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc. Diễn viên nổi danh ở châu Á qua loạt phim Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Họa bì, Đội bóng Thiếu Lâm, Thiên hạ vô song.

Như Anh (theo On, HK01)