Triệu Vy kiện vì 'bị bôi nhọ'

Phía diễn viên Trung Quốc Triệu Vy cho biết đang thu thập chứng cứ kiện hàng loạt người tung tin vu khống, bôi nhọ cô.

Theo Finance Sina ngày 27/1, trên các nền tảng mạng xã hội như Douyin, Weibo, hàng nghìn người chia sẻ bức ảnh miêu tả cách thức Triệu Vy và chồng cũ của cô - doanh nhân Huỳnh Hữu Long - rửa tiền. Hàng chục blogger giải trí cho biết nhờ sức ảnh hưởng, danh tiếng, Triệu Vy hỗ trợ các "ông trùm lừa đảo", nhờ đó có khối tài sản khổng lồ.

Ông Triệu Kiện, anh trai của Triệu Vy, cho biết đau lòng vì những tin tức "hoàn toàn bịa đặt" lại có thể ngang nhiên xuất hiện trên Internet và được lan truyền rộng rãi.

Diễn viên Triệu Vy. Ảnh: Weibo

Nửa năm qua, phía Triệu Vy báo cảnh sát ở Bắc Kinh và Thượng Hải về sự việc, làm đơn kiện hàng loạt tài khoản tung tin sai lệch về diễn viên. Theo Triệu Kiện, những người này bôi nhọ Triệu Vy, xâm hại nghiêm trọng nhân phẩm của cô.

Ông cho biết theo đuổi kiện tụng là công việc khó khăn nhưng gia đình kiên quyết thu thập đủ chứng cứ, gửi lên tòa án những tài liệu liên quan, yêu cầu những người tung tin chịu trách nhiệm pháp luật.

Triệu Vy từng là minh tinh nổi bật bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ, nổi danh qua các phim Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Họa bì, Đội bóng Thiếu Lâm, Thiên hạ vô song. Cô còn thành công ở vai trò ca sĩ, đạo diễn.

Triệu Vy hát "Bến tàu ly biệt" Triệu Vy trong phim "Tân dòng sông ly biệt". Video: Bilibili

Từ năm 2021 đến nay, mọi hoạt động của Triệu Vy ở làng giải trí bị dừng lại. Lần gần nhất minh tinh xuất hiện công khai là tại sự kiện thời trang của hãng Fendi - thương hiệu cô từng làm đại sứ - hồi tháng 7/2021. Tháng 8 cùng năm, toàn bộ phim cô đóng chính bị gỡ khỏi các nền tảng video, tên của diễn viên bị xóa khỏi cổng thông tin các giải thưởng phim ảnh. Các thương hiệu mà Triệu Vy đại diện cũng ẩn hoặc xóa bài viết liên quan cô trên Weibo. Những động thái khiến fan cho rằng minh tinh bị "phong sát", nhưng giới chức chưa công bố lý do Triệu Vy bị phạt.

Theo St Headline, diễn viên có ý định thăm dò phản ứng của khán giả để trở lại công việc ở làng giải trí. Cuối năm 2025, cô bất ngờ xuất hiện ở một buổi livestream bán hàng của người quen, tuy nhiên chương trình bị ngắt sau 10 phút Triệu Vy xuất hiện, màn hình hiển thị "chương trình vi phạm điều lệ". Sự việc khiến nhiều khán giả cho rằng Triệu Vy vẫn nằm trong danh sách "nghệ sĩ bị phong sát".

Như Anh (theo Sina)