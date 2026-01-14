Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc xin lỗi vụ 'UAV xâm phạm không phận'

Triều Tiên cho rằng Hàn Quốc "mơ mộng hão huyền" khi muốn cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng, đồng thời yêu cầu Seoul xin lỗi vụ UAV "xâm phạm không phận".

"Seoul nên thừa nhận và xin lỗi vì đã vi phạm chủ quyền của Triều Tiên, đồng thời thực hiện biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn", bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 13/1 cho hay, đề cập cáo buộc UAV Hàn Quốc xâm phạm không phận hồi đầu tháng.

Bà Kim cảnh báo Hàn Quốc sẽ buộc phải "trả cái giá mà họ không thể nào gánh nổi" nếu liên tục gây ra "hành vi khiêu khích nhằm vào chủ quyền bất khả xâm phạm" của Triều Tiên. "Đây không chỉ là đe dọa suông", bà nhấn mạnh.

Quan chức này cũng bác bỏ kỳ vọng của Hàn Quốc về đối thoại và giảm căng thẳng. "Xét cho cùng, giấc mơ hão huyền của Seoul về cái gọi là 'hàn gắn quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc' không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Dù Hàn Quốc giả vờ thể hiện thiện chí đến thế nào, thực tế là quan hệ liên Triều sẽ không bao giờ thay đổi", em gái lãnh đạo Triều Tiên nêu thêm.

Hàn Quốc hiện chưa phản hồi phát biểu của bà Kim.

Bà Kim Yo-jong tại Bình Nhưỡng hồi năm 2022. Ảnh: KCNA

Quân đội Triều Tiên trước đó cho biết một máy bay không người lái (UAV) xuất phát từ hòn đảo ngoài khơi thành phố Incheon của Hàn Quốc ngày 4/1, bay được 8 km trước khi bị bắn hạ trong không phận Triều Tiên. UAV được cho là trang bị cảm biến trinh sát để ghi hình các cơ sở quan trọng của Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên cũng công bố hình ảnh cho thấy mảnh vỡ máy bay nằm rải rác dưới đất, cùng ảnh chụp nhiều khu vực ở quận Kaepung thuộc thành phố Kaesong dường như trích xuất từ UAV.

Seoul phủ nhận cáo buộc này, nói rằng UAV trong các bức ảnh do Bình Nhưỡng công bố không phải loại quân đội Hàn Quốc đang sử dụng. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã ra lệnh mở cuộc điều tra chung giữa quân đội và cảnh sát về sự việc. Ông cũng nói rằng bất kỳ sự can dự nào từ dân sự sẽ là "hành vi phạm tội nghiêm trọng đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên".

Mảnh vỡ mà Triều Tiên cho là của UAV Hàn Quốc bị bắn hạ ngày 4/1. Ảnh: KCNA

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, Tổng thống Lee Jae-myung thực thi chính sách ôn hòa với Triều Tiên và nhiều lần kêu gọi hòa bình trên bán đảo. Ông cũng cam kết nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng để giảm căng thẳng.

Triều Tiên khẳng định không quan tâm đến chính sách hòa giải từ Hàn Quốc, chỉ trích ông Lee "đạo đức giả" trong những phát biểu về phi hạt nhân hóa bán đảo.

Huyền Lê (Theo AFP, Chosun Daily)