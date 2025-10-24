Triều Tiên xây bảo tàng tưởng niệm binh sĩ tử trận ở Nga

Lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi tinh thần chiến đấu của quân đội trong lễ động thổ công trình tưởng niệm binh sĩ tử trận ở Nga tại Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng Đại sứ Nga Aleksandr Matsegora tại Triều Tiên ngày 23/10 tham gia lễ động thổ Bảo tàng Tưởng niệm Chiến công tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Đây là công trình tưởng niệm binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng khi chiến đấu với lực lượng Ukraine tại Nga. Một số quan chức đại sứ quán Nga, quan chức chính phủ và quân đội Triều Tiên cũng như gia đình các binh sĩ tử trận có mặt tại sự kiện.

"Đây là thánh địa tưởng niệm những người yêu nước chân chính, mãi bất tử trong lòng chúng ta", ông Kim nói.

Ông Kim Jong-un cùng Đại sứ Nga tại Triều Tiên và các quan chức làm lễ động thổ công trình Bảo tàng Tưởng niệm Chiến công tại Bình Nhưỡng ngày 23/10. Ảnh: KCNA

Ông ca ngợi quân đội Triều Tiên đã giúp Nga "giành chiến thắng quyết định" và mối quan hệ với Nga đang vươn lên "tầm cao mới" trong lịch sử. "Bình Nhưỡng sẽ luôn sát cánh cùng Moskva. Tình hữu nghị và sự đoàn kết của chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi", ông nói.

Công trình sẽ có những tác phẩm điêu khắc tôn vinh binh sĩ đã chiến đấu ở Nga, cũng như ảnh và tác phẩm nghệ thuật mô tả cuộc chiến. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố hình ảnh ông Kim ôm động viên các binh sĩ có mặt trong sự kiện.

Tại Moskva, một cuộc triển lãm nghệ thuật đang diễn ra để kỷ niệm quan hệ với Bình Nhưỡng, trong đó khắc họa hình ảnh binh sĩ Triều Tiên và đồng đội Nga chống lại phương Tây thù địch.

Ông Kim động viên, chào hỏi binh sĩ Triều Tiên có mặt trong buổi lễ. Ảnh: KCNA

Quan hệ Triều Tiên - Nga thắt chặt từ khi Moskva mở chiến dịch tại Ukraine hồi tháng 2/2022. Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8/2024. Triều Tiên sau đó cử lực lượng sang hỗ trợ Nga đẩy lùi đối phương và giải phóng hoàn toàn tỉnh Kursk hồi cuối tháng 4.

Bình Nhưỡng hồi tháng 8 xác nhận 101 binh sĩ đã tử trận và thông báo tiếp tục cử 6.000 công binh và chuyên gia rà phá mìn tới Kursk, giúp tái thiết những khu vực từng bị Ukraine kiểm soát.

Hồng Hạnh (Theo AFP)