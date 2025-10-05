Triều Tiên tuyên bố triển khai 'nguồn lực đặc biệt' đối phó Mỹ - Hàn

Lãnh đạo Kim Jong-un chỉ trích việc Mỹ và Hàn Quốc tập trận, tuyên bố Triều Tiên sẽ phân bổ thêm nguồn lực để đối phó.

"Liên minh hạt nhân Mỹ - Hàn Quốc đang gia tăng sức mạnh nhanh chóng, họ đang tiến hành nhiều loại hình tập trận để thực hiện các kịch bản nguy hiểm", lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói ngày 5/10, khi dự lễ khai mạc triển lãm quốc phòng.

Ông Kim cho rằng khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Hàn Quốc, mối quan ngại của Triều Tiên về khu vực này cũng tăng lên. "Do đó, Triều Tiên phân bổ các nguồn lực đặc biệt để phục vụ các mục tiêu lớn. Kẻ thù sẽ phải lo lắng về hướng đi an ninh của họ", lãnh đạo Triều Tiên nói, nhưng không nêu cụ thể Bình Nhưỡng sẽ áp dụng các biện pháp gì.

Trong những tuần gần đây, ông Kim đã chỉ đạo các quan chức cấp cao tăng cường "lá chắn và thanh kiếm hạt nhân" của quốc gia, nói rằng chỉ có "biện pháp răn đe hạt nhân" mới có thể bảo vệ an ninh đất nước.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự lễ khai mạc triển lãm quốc phòng ngày 5/10. Ảnh: KCNA

Ảnh do hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng tải cho thấy ông Kim đang đứng cạnh nhiều loại vũ khí, trong đó có cả tên lửa, trong triển lãm quốc phòng.

Tháng trước, lãnh đạo Triều Tiên nói ông sẵn sàng đàm phán với Mỹ, thêm rằng cá nhân ông đã có "những kỷ niệm tốt đẹp" với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, ông Kim nhấn mạnh Bình Nhưỡng không bao giờ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hồi tháng 8, ông Trump bày tỏ hy vọng có thể gặp ông Kim Jong-un trong năm nay. Tổng thống Mỹ nhiều lần nói rằng ông có quan hệ cá nhân rất tốt với lãnh đạo Triều Tiên.

Mỹ triển khai khoảng 28.500 quân đồn trú ở Hàn Quốc để giúp nước này chống lại mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên. Tháng trước, Mỹ đã tiến hành tập trận chung với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Aljazeera)