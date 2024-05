Triều Tiên phóng vệ tinh quân sự thất bại

Triều Tiên thông báo đã phóng vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 không thành công, tên lửa đẩy đã phát nổ trong không trung.

"Vụ phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh mới đã thất bại khi nó phát nổ giữa không trung trong lúc bay ở giai đoạn đầu", phó lãnh đạo cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên xác nhận ngày 28/5.

Truyền thông Triều Tiên đưa tin những phân tích ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ phóng không thành công là do động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng mới được phát triển, nhưng cũng đang xem xét các trường hợp khác.

Tên lửa đẩy mang vệ tinh Malligyong-1 của Triều Tiên rời bệ phóng hồi tháng 11/2023. Ảnh: KCNA

Giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản trước đó cũng đánh giá vụ phóng đã thất bại.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), vụ phóng của Triều Tiên diễn ra vào khoảng 22h44 và chỉ khoảng hai phút sau đó, JCS phát hiện nhiều mảnh vỡ tên lửa trên biển.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nói rằng vật thể do Triều Tiên phóng đã biến mất trên Hoàng Hải, vùng biển phía tây bán đảo. "Những vụ phóng như vậy vi phạm các nghị quyết Hội đồng Bảo an và là vấn đề nghiêm trọng liên quan tới an toàn của người dân chúng tôi", ông Hayashi nói.

Mỹ nói rằng vụ phóng sử dụng công nghệ liên quan trực tiếp đến chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, do đó vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Triều Tiên từng phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 đêm 21/11/2023, sau hai lần thất bại trước đó. Sau vụ phóng, truyền thông Triều Tiên đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un đã xem ảnh do vệ tinh chuyển về, trong đó có ảnh chụp căn cứ quân sự Mỹ ở Guam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc.

Ông Kim Jong-un cuối tháng 12/2023 đặt mục tiêu phóng thêm ba vệ tinh trinh sát trong năm 2024 nhằm thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ không gian của Triều Tiên.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)