Triều Tiên nói Hàn Quốc 'tê liệt về chính trị'

Triều Tiên cho rằng Hàn Quốc "hỗn loạn" và "tê liệt" về mặt chính trị, khi các nhà điều tra đang cố gắng thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol.

"Tại Hàn Quốc, một cuộc luận tội chưa từng có đã diễn ra sau sự kiện thiết quân luật ngày 3/12/2024. Lệnh bắt Tổng thống đã được ban hành, làm tê liệt các vấn đề nhà nước và khoét sâu thêm hỗn loạn chính trị, xã hội", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đăng bài bình luận.

"Truyền thông nước ngoài chỉ trích Hàn Quốc đang ngày càng chìm sâu hơn vào bão tố chính trị", bài viết có đoạn.

Bài bình luận này cũng được đăng trên tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho rằng truyền thông Triều Tiên muốn nêu bật sự khác biệt giữa tình hình ở Seoul với sự ổn định của chính phủ Triều Tiên.

Người ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol biểu tình phản đối lệnh bắt ông tại Seoul ngày 3/1. Ảnh: AP

Những bài đăng trên truyền thông Triều Tiên xuất hiện cùng ngày hơn 100 điều tra viên thuộc Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) tới dinh thự của Tổng thống Yoon Suk-yeol để thực thi lệnh bắt. Giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống Park Jong-joon kiên quyết không cho tiến hành khám xét, viện dẫn Đạo luật Cơ quan An ninh Tổng thống và mô tả dinh thự là khu vực an ninh.

Cuộc bắt giữ bế tắc suốt nhiều giờ khiến đảng Dân chủ đối lập kêu gọi quyền Tổng thống Choi Sang-mok ra lệnh cho giám đốc Park Jong-joon từ chức.

Hơn 1.200 người ủng hộ ông Yoon tập trung bên ngoài dinh thự của Tổng thống, chỉ trích lệnh bắt "không hợp pháp và vô giá trị". Họ giơ những biểu ngữ kêu gọi bắt lãnh đạo phe đối lập Lee Jae-myung.

Triều Tiên ít bình luận về tình hình chính trị ở Hàn Quốc những tuần gần đây. Hôm 11/12/2024, 8 ngày sau khi ông Yoon ban bố thiết quân luật, truyền thông Triều Tiên mới đưa tin về sự kiện này, cho rằng Tổng thống Hàn Quốc "gây sốc", "không ngần ngại sử dụng vũ lực, dẫn đến hỗn loạn trên khắp đất nước".

Quốc hội Hàn Quốc ngày 14/12 thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống, khiến ông bị đình chỉ chức vụ. Đến ngày 16/12/2024, truyền thông Triều Tiên mới đưa tin và bình luận về sự việc.

Yonhap nhận xét truyền thông Triều Tiên có cách đưa tin khá muộn trong sự kiện lần này, không giống khi cựu tổng thống Park Geun-hye bị luận tội. Ngày 9/12/2016, chỉ 4 giờ sau khi quốc hội Hàn Quốc thông qua đề xuất luận tội bà Park, trang Uriminzokkiri của Triều Tiên đã đưa tin. KCNA cũng đăng bài vào đêm hôm đó.

Huyền Lê (Theo AFP, Yonhap)