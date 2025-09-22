Triều Tiên mở quán bia thu hút khách quốc tế

Triều Tiên khai trương quán bia có quy mô lớn mang tên Tumen River Beer House tại thành phố Rason, giáp biên giới Nga, nhằm thu hút khách quốc tế.

Quán bia Tumen River Beer House được khai trương vào đầu tháng 9, có sự tham gia của giới chức Triều Tiên, theo Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV). Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp chỉ đạo xây dựng quán bia kiểu mới. Quán nằm tại thành phố Rason, giáp Nga và được mở cửa đón khách quốc tế trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy mạnh chính sách phát triển khu vực biên giới.

Quán bia hai tầng Tumen River Beer House. Ảnh: Korean Central Television-Yonhap

Tumen River Beer House có hai tầng, nổi bật với mặt tiền trang trí hình ảnh bọt bia, phía trước trang trí bằng hai thùng đựng bia lớn mang thương hiệu Tumen River Beer. Bên trong quầy bia bố trí không gian ngồi rộng rãi và có khu vực dành cho nhóm tiệc đông người. Các loại bia trong quán được cung cấp từ nhà máy chế biến tổng hợp Rongsong tại Rason.

Giới truyền thông Nga cho biết bia Tumen River 11 của Rason được xuất khẩu sang vùng Viễn Đông, cho thấy sản phẩm phần nào được người Nga chấp nhận. Các nhà phân tích đánh giá việc mở quán bia là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế địa phương, đồng thời nhằm thu hút khách Nga.

Các loại bia được bán tại quán. Ảnh: Korean Central Television-Yonhap

Sau hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện ký năm ngoái, quan hệ Nga – Triều ngày càng khăng khít, với nhiều dự án hạ tầng quanh sông Tumen. Ngoài tuyến đường sắt hiện hữu, Nga dự kiến khánh thành cầu đường bộ qua sông vào năm tới. Điều này được kỳ vọng sẽ kéo lượng du khách Nga đến Rason tăng mạnh, tạo nhu cầu lớn cho các dịch vụ giải trí và ẩm thực.

Anh Minh (Theo Chosun)