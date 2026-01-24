Triều Tiên mở cửa khu du lịch ven biển mới

Khu du lịch ven biển Yombunjin mở cửa đón khách trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng du lịch, các khu nghỉ dưỡng biển được xem là trọng điểm.

Triều Tiên tổ chức lễ khánh thành tổ hợp du lịch ven biển Yombunjin tại tỉnh Hamgyong Bắc, phía đông bắc Triều Tiên, vào ngày 21/1, hoàn thành dự án khởi công từ năm 2011 nhưng kéo dài hơn một thập kỷ do đình trệ và điều chỉnh thiết kế.

Khu du lịch mới gồm nhà nghỉ ven biển (Yombunjin Haeyang Hostel), bãi tắm, rạp chiếu phim, công viên nước và các khu trò chơi điện tử. Yombunjin được định hướng trở thành một mắt xích trong chuỗi du lịch ven biển phía đông (kết nối với núi Chilbo, Wonsan và núi Kumgang) nhằm thu hút khách nội địa và người đến Triều Tiên công tác.

Ông Pak Myong Ho, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hamgyong Bắc, cho biết khu du lịch sẽ mang lại điều kiện nghỉ ngơi và tiện ích cho người dân trong tỉnh cũng như những người thường xuyên di chuyển vì công việc. Hiện, khu nghỉ chưa có kế hoạch đón khách quốc tế.

Khu du lịch ven biển Yombunjin. Ảnh: Yonhap

Dự án tại Yombunjin được khởi công từ tháng 7/2011 theo chỉ đạo của cố lãnh đạo Kim Jong Il, nhưng sau đó bị đình trệ trong thời gian dài. Đến năm 2018, nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát khu vực này và yêu cầu điều chỉnh lại thiết kế khách sạn, đồng thời mở rộng dự án theo hướng xây dựng một khu công viên ven biển hiện đại.

Việc hoàn tất Yombunjin diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên những năm gần đây đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng du lịch ven biển. Trước đó, nước này đã phát triển khu du lịch ven biển Wonsan Kalma tại tỉnh Kangwon, dự án quy mô lớn dọc bờ biển phía đông.

Khu Wonsan Kalma được tổ chức lễ khánh thành vào ngày 24/6/2025 và bắt đầu đón khách trong nước từ ngày 1/7/2025. Tổ hợp này gồm hàng trăm khách sạn, nhà nghỉ và khu dịch vụ, có thể phục vụ gần 20.000 khách cùng lúc.

Các quan chức Triều Tiên cắt băng khánh thành khu du lịch. Ảnh: KCNA

Trước thời điểm mở cửa, một số công ty lữ hành nước ngoài và truyền thông khu vực từng cho biết Triều Tiên có kế hoạch đón các đoàn khách Nga đến Wonsan Kalma, cho thấy định hướng ban đầu hướng tới thị trường quốc tế. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khai trương, một số hãng tin quốc tế đưa tin khu nghỉ dưỡng này tạm thời không tiếp nhận khách nước ngoài, không nêu rõ lý do và thời hạn.

Từ năm 2025, Triều Tiên đã cho phép một số đoàn khách quốc tế quay trở lại ở quy mô hạn chế, trong đó có các tour đến đặc khu Rason sau gần 5 năm đóng cửa vì đại dịch. Các kế hoạch quảng bá du lịch cho năm 2026 cũng đề cập đến việc hướng tới thị trường Trung Quốc.

Trong bối cảnh này, việc hoàn tất khu du lịch ven biển Yombunjin được xem là bước bổ sung vào hệ thống hạ tầng du lịch, phản ánh nỗ lực dài hạn của Triều Tiên nhằm chuẩn bị cho khả năng mở rộng hoạt động du lịch khi điều kiện cho phép.

Mai Phương (Theo Koreatimes, KCNA)